A lélek baja a testnek fáj: de nem kell, hogy így maradjon!

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

A SzomatoDráma miként tud segíteni az étkezési és testképzavarokkal küzdőknek?

Általánosságban elmondhatjuk, hogy napjainkban az emberek elidegenedtek a testüktől és egymástól is.

Ez a kettő nincs is valójában annyira külön. A hétköznapi hozzáállás az, hogy az ember benne él egy testben, és ha valami megbetegszik rajta, akkor el akarja vinni egy külső segítőhöz: egy orvoshoz, egy terapeutához, hogy csináljon vele valamit. S míg miközben nagy divat felszólalni a tárgyiasítás ellen, addig szinte mindenki tárgyként tekint a saját testére. Sokaknál tapasztaltam ugyanakkor, hogy már az a felismerés gyógyító volt, hogy rájöttek, a testük egy „élőlény”. Hiszen ha valami él, akkor lehet vele kapcsolatot építeni, kommunikálni. S a SzomatoDráma ez:

gyógyító kommunikáció a belső világunkkal.

Viszont, ha a fentiekkel nem vagyunk tisztában, akkor idővel tünetek, betegségek jelennek meg. Sajnos a tüneteket is a legtöbben önmagunktól teljesen független, véletlenszetű történesnek gondolják. Mint amikor egy autó a semmiből elromlik. Ráadásul a közösségi média is olyan test- és énképideákat emel be, amelyek szinte megvalósíthatatlanok. Ennek a hatásnak fokozottan ki vannak téve a kamaszok. Egy sor étkezési és testképzavar onnan indul, hogy valaki belenéz a tükörbe, és nem a valóságot látja, a saját testét látja, hanem azt, amit gondol róla. S amit gondol róla, azt összehasonlítja a korábban említett illúzióképpel. Egy retusált fotómodellhez képest egy hétköznapi ember azt fogja gondolni magáról, hogy „itt lóg, ott lóg”, „kicsi, nagy”, és ez az önmagunkkal való viszony, ami utána megmérgezi a közérzetünket.

Egy dorgáló, becsmérlő narratívát használunk a testünkre 0-24-ben.

S ha el is kezd valaki diétázni vagy edzeni amögött az áll általában, hogy visszataszítónak találja saját magát. Pedig nagyon nem ez a helyes motiváció. A fogyókúrák sikertelensége is annak tudható be, hogy szégyennel és megvetéssel viszonyolunk a testünkhöz az elfogadás helyett. Pedig a testünk olyan, mint egy gyermek, ha elfogadással, törődéssel fordulunk felé, akkor azt meghálálja.