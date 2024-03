„A túlsúly betegség, nem pusztán esztétikai probléma” – Bedros J. Róbert a Mandinernek

Dr. Bedros J. Róbert, a Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, obezitológiai tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság alapító elnöke.

Gyorsítható-e a súlyvesztés bizonyos súlycsökkentő készítményekkel, vagy ez az ígéret csupán „átverés” minden ezt ígérő terméktől?

Ezen ígéretek megítélésekor fontos tudni, hogy minden termék egyedi hatásokkal rendelkezik és azok hatékonysága eltérő lehet minden egyes ember esetében. Vannak olyan súlycsökkentő készítmények, amelyek valóban segíthetnek a fogyásban, mert csökkentik az étvágyat, fokozzák a telítettség érzést.

Azonban fontos megjegyezni, hogy minden ilyen gyógyszert az alkalmazási előiratnak megfelelően kell alkalmazni. Ezeken túlmenően számtalan „csodaszer” is beszerezhető, amelyek erőfeszítés nélküli gyors fogyást ígérnek. És ki ne szeretne a fotelben ülve, sütit eszegetve lefogyni – minden erőfeszítés, diéta, mozgás nélkül.

Elképesztő, hogy még mindig milyen sokan hisznek ezekben a készítményekben, ráadásul nemcsak elsőre, de még akkor is, ha már korábban sem sikerült valami más „csodaszertől” lefogyniuk.

Sok olyan termék és módszer érhető el, amelyek hatékonysága kérdéses, de ami még rosszabb: esetenként akár káros hatásokkal is járhatnak. Ezek az ígéretek túlzottak és nem teljesülnek, ezért fontoljuk meg, hogy érdemes-e ezeket kipróbálni.

A súlyvesztés – ahogy mindig, 2024-ben is – az egyénre szabott diéta, a rendszeres testmozgás, az életmódbeli változtatások kombinációjával érhető el hosszú távon. A súlycsökkentő készítmények hasznos kiegészítői lehetnek a célok elérésében, de soha nem helyettesíthetik az egészséges életmódot. Minden esetben érdemes orvosi segítséget kérni, különösen, ha jelentős súlyfeleslegtől szeretne valaki megszabadulni.

Mi számít gyors fogyásnak, és mi nevezhető természetes, normál tempójú súlyvesztésnek?

A gyors fogyás és a normál tempójú súlyvesztés közötti különbségek számos egyéni tényezőtől, például a kiinduló testsúlytól, az életmódtól és az egészségi állapottól is függenek. Általánosságban elmondható, hogy a gyors fogyás olyan súlyvesztést jelent, amely túlságosan gyors vagy drasztikus ahhoz képest, amit az egészség és a test optimális működése megenged.

A normál tempójú súlyvesztés pedig lassabb és fenntarthatóbb módon történik.

A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság ajánlása szerint hetente körülbelül fél-egy kilogramm súlyvesztés az, ami még egészséges és a hosszabb távon is fenntartható.

Ezzel a sebességgel szervezetünk időt kap a változásokhoz, és csökkenti annak esélyét, hogy gyorsan visszahízzunk. A gyors, heti egy kilogramm feletti fogyás általában azt jelenti, hogy a súlyvesztés nagyrészt a vízveszteségből ered, vagy hogy éhezünk, mert alig viszünk be kalóriát – hosszabb távon ez sem fenntartható.

Ahogy említettem, a normál tempójú súlyvesztés általában a megfelelő kalória-bevitel és a testmozgás egyensúlyának fenntartásával érhető el. Ez azt jelenti, hogy egy olyan étrendet követünk, amely kielégíti a testünk energiaszükségletét, mégis lehetővé teszi a fogyást és egy olyan testmozgási rutint alakítunk ki, amely fokozatosan növekszik, hogy segítse a zsírvesztést és az izomépítést.

Fontos az egészséges súlyvesztés és az egészségmegőrzés alapelveinek betartása. A súlycsökkentő program kezdetén mindenképpen konzultálni kell kezelőorvossal.

Lehet-e a súlyvesztés egyszerre gyors és egészséges?

Röviden? Nem. Az egészséges és a gyors súlyvesztés egyidejűleg igen ritkán lehetséges, mert a hirtelen fogyás általában drasztikusabb vagy rövid távú és kevésbé fenntartható. Általában olyan módszerek alkalmazását jelenti, amelyek károsíthatják az egészséget. A nagyon alacsony kalóriatartalmú étrend, az egyoldalú, valamilyen tápanyagot kiiktató fogyókúrás programok vagy az extrém testmozgás iszonyúan megterhelik a szervezetet.

Az egészséges fogyás hosszú távon és fenntartható módon történik.

Mégis, elérhető valahogy? Hiszen mindenki erre vágyik: szinte azonnali, látványos eredményekre.

Visszakérdezek: gyors vagy tartós eredményt szeretnénk inkább? A legjobb az a megközelítés általában, ha egyensúlyt teremtünk az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás között, miközben figyelemmel kísérjük az egyéni igényeket és korlátokat. Ehhez is, mint minden életmódváltáshoz,

szükség van önfegyelemre. Enékül nem megy.

Fontos, hogy olyan étrendet kövessünk, amely kiegyensúlyozott, tápláló és megfelelő mennyiségű kalóriát tartalmaz a testünk igényeinek kielégítéséhez. Kerüljük a feldolgozott ételeket, a cukrokat és a telített zsírokat, helyettük részesítsük előnyben a teljes értékű ételeket, a zöldségeket, a gyümölcsöket, a sovány fehérjéket és az egészséges zsírokat.

A súlyvesztéshez a napi kalóriabevitelnek kisebbnek kell lennie, mint a szervezet energiafelhasználása. Ennek ellenőrzésére és követésére különböző módszerek, például kalória számolása, étkezési napló vezetése vagy táplálkozási applikációk használata alkalmasak. A testmozgás növeli az energiafelhasználást, erősíti az izmokat és elősegíteni a zsírégetést.

A kardiovaszkuláris edzések, mint például a futás, úszás vagy kerékpározás, valamint az erősítő edzések, mint például a súlyzós edzés, mind segíthetnek a súlyvesztésben és az egészség megőrzésében. Fontos, hogy elegendő mennyiségű vizet igyunk minden nap, mivel ez segíthet az étvágy kontrollálásában, az anyagcserében és az általános egészség fenntartásában is.

Mennyire veszélyesek a szinte azonnali fogyást ígérő „táplálékkiegészítők” és egyéb, néhány napon belül látható eredménnyel kecsegtető készítmények?

Azok a táplálékkiegészítők vagy más termékek, amelyek néhány nap vagy egy-két hét alatt gyors fogyást ígérnek, általában sok veszéllyel járhatnak. Ezek közül ugyanis számos termék veszélyes összetevőket tartalmazhat.

Dr. Bedros J. Róbert. Fotó: Móricz-Sabján Simon

Nagy mennyiségű koffeint vagy más stimulánsokat, amelyek negatívan befolyásolhatják az egészséget és akár súlyos mellékhatásokat is okozhatnak, például magas vérnyomást, szívritmuszavarokat vagy idegrendszeri problémákat. Sok gyors fogyást ígérő termék vízhajtó hatású, így a mérleg nem a zsírégetés, hanem a test víztartalmának a csökkenése miatt mutat alacsonyabb számot.

A vízveszteség általában csak átmeneti és visszafordítható, de a dehidratáció súlyos következményekkel járhat, például szédüléssel, gyengeséggel, sőt, vesekárosodással. Mindemellett a gyors fogyást ígérő termékek hatása csak átmeneti és amint abbahagyjuk a készítmény használatát, nemcsak a leadott kilókat hízzuk vissza, hanem még többet is.

Ez a sokak által jól ismert jojó effektus hosszabb távon szépen „meghizlalja” a túlsúlyos pácienseket. Az olyan termékek, amelyek gyors fogyást ígérnek, a szervezet számára nem biztosítják a megfelelő tápanyag összetételt, ionokat, és hosszabb távon táplálkozási hiánybetegséghez vezethetnek, további egészségügyi problémákat kiváltva.

Mi a három leggyakrabban előforduló mellékhatása a szinte azonnal látható eredményt ígérő, súlycsökkentő készítményeknek?

Örülök, hogy csak a három leggyakoribbat kérdezte, mert az összeset talán fel sem lehetne sorolni. Az első a már említett dehidratáció. A legtöbb gyors fogyást ígérő termék, amely gyakran vízhajtó vagy hashajtó hatású, a test víztartalmának csökkenését okozza, amely dehidratációhoz vezethet.

Ez különösen veszélyes lehet, mivel a dehidratáció súlyos egészségügyi problémákat okozhat, szédülést, gyengeséget, vesekárosodást és olyan veszélyes állapotokat idézhet elő, mint például az, hogy melegben könnyebben alakul ki hőguta.

A másik leggyakoribb az idegrendszeri mellékhatás. Sok „csodaszer” tartalmazhat stimulánsokat, például nagy mennyiségű koffeint vagy egyéb hatóanyagokat, amelyek idegrendszeri mellékhatásokat okozhatnak. Ezek közé tartozhatnak a szorongás, a nyugtalanság, az idegesség, az álmatlanság és a szívritmuszavarok. Mindemellett emésztési problémák jelentkeznek. Bizonyos súlycsökkentő készítmények, különösen azok, amelyek nagy mennyiségű rostot vagy egyéb anyagokat tartalmaznak, emésztési problémákat okozhatnak, például hasmenést, puffadást, gyomorégést vagy hányingert.

Fontos megjegyezni, hogy a mellékhatások súlyossága és gyakorisága változhat az adott terméktől és az egyén érzékenységétől függően. Nagyon kérem a Mandiner olvasóit is, hogy fontolják meg az egészséges súlyvesztéshez a biztonságos és fenntartható módszerek alkalmazását és kerüljék a gyors fogyást ígérő, potenciálisan káros termékek használatát. Ugyanakkor ha bármilyen mellékhatást észlel valaki egy súlycsökkentő készítmény alkalmazása során, azonnal forduljon orvoshoz!

Tényleg népbetegség Magyarországon a túlsúly és az elhízás?

Igen. Hazánkban az elhízás és a túlsúly együttes aránya a felnőtt lakosság körében 68 százalék. Ez a másik oldalról az jelenti, hogy hazánkban a normál súlyúak vannak erős kisebbségben. Bizony, ezek nagyon megdöbbentő adatok. Az egész világ hízik: a statisztikák azt mutatják, hogy 2035-ra már mintegy 4 milliárd felnőtt lesz túlsúlyos vagy elhízott, miközben 2020-ban „csak” 2,6 milliárd volt ez a szám. Ezen belül az elhízással élők száma megduplázódik ebben az időszakban és eléri a 2 milliárd főt.

Mindez azt jelenti, hogy bő 10 év múlva a felnőtt világ 51 százaléka lesz túlsúlyos vagy elhízott. Természetesen ennek jelentős gazdasági kihatásai is lesznek, mivel a GDP mintegy 3 százalékát kell a túlsúly, illetve az egészségre gyakorolt káros hatásainak kezelésére fordítanunk világszerte.

Fontos megértenünk, hogy a túlsúly azért olyan veszélyes, mert több betegség kockázatát is jelentősen megnöveli. A túlsúly betegség, bár sokan nincsenek tudatában annak, hogy nem pusztán esztétikai probléma.

Nem véletlen, hogy a betegségek nemzetközi osztályozásában (BNO) több kóddal is rendelkezik. Talán nincs is a szervezetnek olyan porcikája, amelyet valamilyen szinten ne érintene az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségektől kezdve a 2-es típusú cukorbetegségen át a különböző mozgásszervi és pszichés problémákig.

A magyar felnőtt lakosság mennyire nevezhető túlsúlyosnak európai és világviszonylatban? Miben látja ennek kiváltó okát?

A WHO 2022-es jelentése szerint még mindig Európa negyedik legelhízottabb országa vagyunk, ha az Egyesült Királyságot is belevesszük, a világon pedig ebben a tekintetben a tizedikek vagyunk. Tudni kell azonban, hogy nem az elmúlt években kerültünk az élmezőnybe, hanem már évtizedekkel ezelőtt is ott voltunk. Ennek oka egészen triviális: a nem megfelelő életmód, azaz a sok evés és a kevés mozgás.

Több tízezer éven át az emberiség nem dúskált a táplálékban. Ehhez a túlélés érdekében úgy alkalmazkodott a szervezet, hogy a kevés táplálékot is jól hasznosítsa. Az elmúlt alig száz évben azonban drámai változások következtek be az életkörülményeinkben: a nyugati típusú civilizációkban – így Magyarországon is – bőséggel áll rendelkezésre a táplálék, miközben a mozgás egyre inkább háttérbe szorult.

A magyar ember bizony szereti a hasát és a hagyományos nemzeti ételeink is igen kalóriadúsak. Ezért kulcsfontosságú a mennyiség: lényegében mindent lehet enni, csak mértékkel.

De a magyar ember nemcsak eszik, hanem sajnos iszik is. Itt elsősorban az alkoholra gondolok, de nemcsak a szeszes italok, hanem a cukrozott üdítők, gyümölcslevek is sok kalóriát tartalmaznak.

Szükségesnek látja-e „edukálni” a magyar lakosságot a súlycsökkentő készítmények veszélyei kapcsán?

Igen, kiemelten fontosnak tartom, hogy az embereket tájékoztassuk és edukáljuk a súlycsökkentő készítmények veszélyeiről. Az egészségügyi tájékoztatás és az egészségnevelés kulcsfontosságúak abban, hogy az emberek megértsék a súlycsökkentés folyamatát, valamint azt, hogy milyen lépéseket tehetnek az egészséges testsúly elérésének és fenntartásának érdekében.

A súlycsökkentő készítményekkel kapcsolatos tájékoztatás különösen fontos, mivel sok ilyen termék hirdeti magát olyan csodaszerként, amely gyors és könnyű fogyást ígér, anélkül, hogy feltétlenül figyelembe venné a lehetséges kockázatokat és mellékhatásokat.

Az embereknek tudatában kell lenniük annak, hogy az egészségtelen súlycsökkentő módszerek vagy termékek alkalmazása komoly egészségügyi kockázatokkal járhat, és hosszú távon akár több kárt is okozhat, mint hasznot.

Az egészségügyi hatóságok, orvosok, dietetikusok fontos szerepet játszanak a túlsúlyos- elhízott betegek tájékoztatásában és a tudatos döntések támogatásában. Fontos, hogy a betegek megértsék, hogy az egészséges étrend és az életmód milyen fontos a súlyvesztésben. Mindemellett az egészségügyi hatóságok, tudományos társaságok, betegszervezetek, az egészségnevelési programok és kezdeményezések is fontos szerepet játszhatnak abban, hogy súlytöbblettel élők megértsék a súlycsökkentő készítmények potenciális veszélyeit, valamint felhívják a figyelmet az egészséges és fenntartható fogyás fontosságára.

