Újabb részletek láttak napvilágot a baloldali óbudai korrupciós botrányról

Arról is írtunk, hogy a DK-s polgármestert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Ezt a politikus védője Zamecsnik Péter árulta el, ahogy azt is, hogy az ügyészség kezdeményezte Kiss letartóztatását, aki abszurdnak tartja a gyanúsítást. A Magyar Nemzet szerint a hatóság a polgármesteren kívül több személyt is gyanúsítottként hallgatott ki.