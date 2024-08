Magyarországra utaztatott százmilliókat oszthattak szét az óbudai korrupciós ügyletekben

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Több olyan felvétel is előkerült a Kiss László DK-s polgármester letartóztatásához vezető óbudai korrupciós botrány részleteiről, amelyeket a titokzatos feljelentő rögzített. Előfordult, hogy a feljelentő az autójában vette fel a milliós korrupciós pénzek átadását, de sikerült felvennie egy olyan társalgást is, amiben egy Dél-Amerikáig, illetve Spanyolországig érő drogpénzről esik szó – számolt be az ügyészségi iratok alapján a Magyar Nemzet. A lap azt írja,

a feltehetően kábítószerüzletből származó több száz millió forintot Magyarországra akarták behozni.

A dokumentumokból kiderül, hogy a felvételeken korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. Jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették, vélhetően a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzeket.

A Magyar Nemzet a nyomozati iratokra hivatkozva azt írja, ugyanezek a szereplők drogpénzekről beszéltek, valamint arról, hogy honnan és miként érkeznek baloldali kampányfinanszírozáshoz is felhasználható források. Egyikük elmondta, hogy Marbelláról jön a pénz, ám az összegek utaztatása nem egyszerű.

Az is kiderült, hogy kanyaronként 300-400 millió forintot akartak behozni az országba.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy augusztus 14-én, a kora reggeli órákban a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai megszállták Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát, mellette pedig őrizetbe vették Kiss Lászlót, a Demokratikus Koalíció helyi polgármesterét,

akit bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítottak meg, csakúgy, mint korábban Czeglédy Gergő alpolgármestert.

Nemrég az is kiderült, hogy egy bűntárs jelentkezése adott lendületet a nyomozásnak: a férfi terhelő bizonyítékokat, videó- és hangfelvételeket adott át az ügyészeknek. A vallomása szerint fiktív szerződések és fiktív számlák után osztottak vissza pénzeket, de más részletek is nyilvánosságra kerültek.