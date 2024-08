Kemény őrizetes csapatot erősít Kiss László

A tőzsdepánik után nyugodtabb napok, hetek jönnek?

A 2022-es inflációs sokk miatt tartósan magas maradt az USA-ban is a szolgáltatásinfláció, ami nehezíti a Fed számára a monetáris lazítást. Bár a mai inflációs adat megnyugtatta a piacokat, a befektetők továbbra is bizonytalanok, hogy szeptemberben 25 vagy 50 bázispontos kamatvágás következik-e, így az augusztus 5-e utáni pánikot követően most inkább a kivárás jellemző – értékeli a friss adatokat és a piaci helyzetet a Makronóm Intézet elemzője.