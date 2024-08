Előrehozott választás lehet Budapesten a gyurcsányista polgármester őrizetbe vétele miatt

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

„Egyetlen járható út van: az alakuló testületi ülésen, ami októberben lesz, fel kell oszlatnia a testületnek önmagát. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni Óbudán” – szögezte le Bús Balázs, a III. kerület korábbi, Fidesz-KDNP-s polgármestere az Indexnek nyilatkozva.

Bús a június 9-i választáson a kormánypártok polgármesterjelöltjeként a második helyen végzett a DK-s Kiss László mögött, aki 2019 óta vezeti a várórészt. Az Index felidézte: Bús június 25-én jelentette be, hogy nem veszi fel pártlistás mandátumát.

Ezzel kapcsolatban a politikus úgy fogalmazott:

„A választások időszaka azt mutatta, hogy – Karácsony szavaival élve – »a jogorvoslati folyamat jogsértő folyamat lett« Óbudán. A helyi választási bizottság baloldali tagjai teljesen elfogultan, egyoldalúan, a joggal következetesen visszaélve hozták a döntéseiket, melyekért felelős a jegyző és felelős az őket megválasztó képviselő-testület is. (Még szerencse, hogy volt felülvizsgálati lehetőség az óbudai döntések után.)

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy Óbudán a joggal, a hivatali hatalommal rendszerszintű a visszaélés.

(Érdemes lenne a hatósági ügyeket is vizsgálat alá vonni). A Kúria is megállapította, hogy az önkormányzat a polgármester mellett egyoldalúan kampányolt, és használta fel ezen célok érdekében a közpénzt. A jelenlegi helyzetben esélyét se látom, hogy ez megváltozzon. A következő öt évben ugyanaz fog történni, melyet idáig is el kellett szenvednünk.”

„Polgármesterválasztás lesz, amennyiben Kiss László letartóztatásban marad” – mondta a Magyar Nemzetnek a III. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Puskás Péterék azt kezdeményezik, hogy az egész újonnan megválasztott képviselőtestület mondjon le és ne csak új polgármester-választás legyen, hanem a képviselőknek is legyen választás, mert ez egy olyan szégyenfolt Óbuda becsületén, amit meglátása szerint csak így tudnak lemosni.

