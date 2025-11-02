Ft
11. 02.
vasárnap
Országos Nyugdíjas Parlament nyugdíjasok támogatása készpénzfelvétel

Milliók lélegezhetnek fel: kedvezményt kaphatnak a készpénzt felvevő nyugdíjasok

2025. november 02. 20:26

A javaslat szerint a felvételi korlátokat a mai átlagjövedelmekhez igazítanák, megkönnyítve így több mint másfél millió idősebb magyar életét.

2025. november 02. 20:26
null

Az Országos Nyugdíjas Parlament örömmel támogatja azt a javaslatot, amelyben a díjtalan készpénzfelvétel szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit – a mai körülményekhez igazítva – jelentősen enyhítik.

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban eldöntött, díjtalan készpénzfelvétel – mára már hátrányossá vált – feltételeinek enyhítését. 

Az induló évben az átlagos nettó kereset havonta 150.800 forint, míg az átlagnyugdíj 118.000 forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, maximum 150.000 forintos díjtalan készpénzfelvétel szabálya. Időközben az átlagos nettó kereset havi 472.650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245.753 forintra nőt.

A kialakult helyzet nagyon megterheli azt a közel másfél millió nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíj ellátmányukat. (kicsivel több mint félmillió nyugdíjas postai kézbesítést kér.) Különösen nehéz helyzetbe kerülnek azon idős, alacsony nyugdíjösszegű ellátásban részesülő honfitársaink, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből, és hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

 

Obsitos Technikus
2025. november 02. 21:24
Rozogánál csotrogányabb nénik-bácsik fizetnek telefonnal, órával(!!) mindenfelé.. Mi a fasz értelme van annak, hogy rohan fölvenni a pénzt, és utána azzal fizet?
nuevoreynuevaley
2025. november 02. 21:18
Az osztrakok csak rohognek azon, hogy a magyarok fizetnek azert hogy felvegyek a sajat keszpenzuket xdd
