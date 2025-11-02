Milliók lélegezhetnek fel: kedvezményt kaphatnak a készpénzt felvevő nyugdíjasok

Az Országos Nyugdíjas Parlament örömmel támogatja azt a javaslatot, amelyben a díjtalan készpénzfelvétel szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit – a mai körülményekhez igazítva – jelentősen enyhítik.

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban eldöntött, díjtalan készpénzfelvétel – mára már hátrányossá vált – feltételeinek enyhítését.

Az induló évben az átlagos nettó kereset havonta 150.800 forint, míg az átlagnyugdíj 118.000 forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, maximum 150.000 forintos díjtalan készpénzfelvétel szabálya. Időközben az átlagos nettó kereset havi 472.650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245.753 forintra nőt.

A kialakult helyzet nagyon megterheli azt a közel másfél millió nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíj ellátmányukat. (kicsivel több mint félmillió nyugdíjas postai kézbesítést kér.) Különösen nehéz helyzetbe kerülnek azon idős, alacsony nyugdíjösszegű ellátásban részesülő honfitársaink, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből, és hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre.