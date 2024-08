Drága polgártársak! Aki a maga részéről nem kooperál, annak sajnos nem sok jogalapja van a „pintérsándorozásra” – ugye?

Az nem a legjobb ellenérv, hogy ne vicceljünk, időpontot se kap az ember az orvoshoz, plusz fájdalmas a vizsgálat és egyébként is, rozsdásak a kórházban a csövek: az elmúlt hónapokban a vastagbélszűrési program keretében kétszázezer embernek postázták ki az otthoni önmintavételhez és a visszaküldéshez szükséges csomagot, abban a reményben, hogy nagyjából kétharmaduk él is majd a kényelmes, diszkrét és természetesen ingyenes lehetőséggel – végül azonban mindössze 40 százalék küldött be mintát.

Még csak meg se kellett közelíteni egyetlen egészségügyi intézményt se, kvázi nullahuszonnégyben bármikor el lehetett intézni a procedúrát, de nem.

Elismerem, hogy akad kedvesebb elfoglaltság is, mint a vécécsészénél bíbelődni – a sokak által még ebéd közben is görgetett Facebook-posztok alá hányós-székletes emodzsikat nyomogatni például mennyivel gusztusosabb! –, de azért valljuk be: végszükség esetén, jobb híján a páciens tud vécépapírt vinni magával a kórházba, az állam viszont nemigen tud székletmintát prezentálni a polgárai helyett.

Aki a maga részéről nem kooperál, annak sajnos nem sok jogalapja van a pintérsándorozásra.

De hasonlóképpen rossz helyen keresgél, aki a tanév elején azt a feladatot adja a szülőknek, hogy jelentgessék az interneten, ha valamely iskola küllemével és/vagy felszereltségével gondok akadnak. A kompetenciamérések eredményei pontosan mutatják, mennyire sokadrangú kérdés ez más tényezőkhöz képest: a legjobb eredményeket gyakran épp a legrosszabb állapotú iskolák szállítják – ezen intézmények között ugyanis felülreprezentáltak a budapesti gimnáziumok.

Akár 200-250 pontot is rávernek a kitűnő állapotú iskolák országos átlagára.

A nyelvi labor megléte szintén irrelevánsnak tűnik a diákok angoltudása szempontjából – ezzel szemben az a tanuló, akinek vannak otthon saját könyvei, nyelvből és matekból átlagosan nagyjából 150 ponttal, szövegértésből pedig a 10. osztályra már 200 ponttal pipálja le azt, akinek nincsenek.

Egy kompetens ellenzéki politikus ezért bizonyosan nem az iskola vakolatát fotóztatná az anyukákkal, hanem minden erejével az otthoni olvasást népszerűsítené –

de mivel pillanatnyilag ilyen kompetens kihívó nincs a láthatáron, tág tere nyílik a kormánynak és bármely mecénásnak arra, hogy maga lépjen az ügy érdekében. Nem kizárt, hogy egy-egy jobbfajta Kaland–Játék–Kockázat típusú interaktív kapudrog akár a TikTokkal szemben is izgalmas alternatívává tehetné itt-ott a szabadidős olvasást; de bizonyosan bármely szakértő elő tudna rukkolni jobbnál jobb javaslatokkal.