Bujtor István-életműdíjat kapott Reviczky Gábor színművész

További színészi díjakat is kiosztottak, így Zsigmond Emőke, Szarvas József és Törőcsik Franciska is díjazott lett, de Csobot Adél énekesnőnek a Cicaverzumban nyújtott alakítását is díjazták.