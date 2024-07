Porszem került az EU-s gépezetbe – Orbán mindig egy lépéssel előrébb jár, egyszerűen nincs versenyképes ellenfele

Vannak a cselekvő emberek, és vannak a rombolók. Idehaza is és Európában is. Mi, akik ebben a hőségben most itt a Balaton partján szenvedünk, hogy milyen meleg a tó vize, bízunk benne, hogy jövőre nem a Donban fogunk megmártózni. Nem rajtunk múlik. Pontosabban

annyiban mindenképpen, hogy kikre bízzuk a sorsunkat.

Erre azért még jó a demokrácia.

***