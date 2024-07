Mi okozza a reptéri káoszt?

Nyitókép: Shutterstock

Noha a labdarúgó-Európa-bajnokság és a nyár jelentős utas­szám-növekedést hozott, az átlagos forgalom még mindig nem haladja meg a koronavírus-világjárvány előtti szintet, vagyis nem a légikikötők kapacitásával van a probléma. A késéssel közlekedő vagy el sem induló járatok miatt sokszor extrém állapotok alakulnak ki a nagy nemzetközi repülőtereken, beleértve a Liszt Ferenc repteret is. Egy-egy járat kimaradása még nem számítana jelentős eseménynek, és a késések egy része érthető okokra vezethető vissza. Mára ugyanakkor mindennapossá váltak a járattörlések és az akár többnapos késések. A lapunknak nyilatkozók szerint az európai légi káoszért elsősorban a diszkont­társaságok tehetők felelőssé. A fejetlenség egyre nagyobb, a légitársaságok az alapvető törvényi kötelezettségeiket sem tartják be, vagy legfeljebb csak papíron tesznek eleget nekik. Az ügyfelek sorra számolnak be hihetetlen tapasztalataikról.