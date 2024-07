Meghaladták az ötmilliárdot, a „45 éve független” HVG kiadójának bevételei

Fotó: hvg.hu

Csaknem félmilliárd forinttal nőttek a Heti Világgazdaság Kiadói Zrt. értékesítési bevételei 2023-ban, így átlépték az 5 milliárd forintot– írta a Magyar Nemzet a pénzügyi beszámoló alapján.

A cikk szerint az adózott eredmény körülbelül felére csökkent, de így is 223 millió forintot tett ki. A cég kiadásai között leginkább a személyi jellegű ráfordítások nőttek (1,9 milliárd forint), melyben a béremelések mellett a foglalkoztatottak számának bővülése is közrejátszott.

Jelenleg ugyanis már 183-an dolgoztak a HVG-nél a korábbi 174 helyett.

Ahogy a Magyar Nemzet írja, a beszámolóból és közzétett mellékleteiből nem derül ki, hogy édesapja után a vezérigazgatói posztot elfoglaló, korábban a Momentum pénzügyi igazgatójaként dolgozó Szauer Péter idén mekkora osztalékot tervez kivenni az eredmény terhére, a kiegészítő mellékletekből mindenesetre annyi látható, hogy

2022-ben és 2023-ban együttesen félmilliárdot tett ki az egyedüli részvényes számára kifizetett osztalék.

A Magyar Nemzet a beszámoló kapcsán ugyanakkor idézi a lap szerzőinek a magyar emberekkel kapcsolatos véleményeit, így például Tóta W. Árpádét, aki Orbán Viktorról és a jobboldali szavazókról egy tavalyi írásában úgy vélekedett: „Feltétlen híveid öreg, félrevezetett, buta emberek.”

2022 szeptemberben pedig egy külföldről finanszírozott rendezvényen Márki-Zay Péter egyetértőleg idézte Tóta W.-t, aki a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje szerint arról beszélt, hogy

gyűlölet és összefogás kell.

A HVG-s publicista új projektbe is kezdett az elmúlt évben, gyermekek politikai propagandával való érzékenyítésének céljával. Tóta W. lapja 2023 végén tesztüzemben kezdett működni, a külföldi források a Soros-féle Action for Democracy-tól érkeztek az induláshoz. Ez a szervezet milliárdokkal pénzelte a baloldal kudarcos 2022-es kampányát is – írja a Magyar Nemzet.

De a lap más szerzőjétől sem áll távol, hogy lenézően nyilatkozzon honfitársairól. Csáki Judit kritikus korábban például úgy vélekedett, hogy

Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement.

Magyar Péter megjelenése, színre lépésének kezelése ugyanakkor feszültséget okozott a szerkesztőségben, a viták jelentős személyi változásokhoz vezettek a lapnál. A HVG a Magyar Péter agresszív őrjöngéséről szóló rendőri jelentést is kozmetikázni próbálta.