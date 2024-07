A HVG saját állítása szerint már a rendszerváltás előtt is független volt

„Fizess elő a 45 éve független HVG-re online és printben is!” – így reklámozza magát a napokban születésnapot ünneplő hetilap és internetes hírportál. A sajtószabadságra igen érzékeny, liberális HVG-nél úgy tűnik, senkit sem zavar, hogy 45 éve még diktatúra volt, amelyben aligha adtak ki független lapokat. Hogy miként lehetett egy lap a pártállami időkben független, azt nem tudni. Mindenesetre a HVG Wikipedia-oldalát könnyen lehet, hogy a HVG szerkesztőségében írták meg. Legalábbis erre enged következtetni, hogy a lap történetét taglaló résznél az 1979 és 1988 közti időszakról források nélkül a következő szöveg olvasható:

A HVG népszerűségét akkor (és ma is) a lap kritikus hangneme segítette elő, és az, hogy a legfontosabb témákat különböző szempontokból és közérthetően mutatta be.

A lap imázsát egy csipetnyi humor, a szellemesen megszerkesztett címek és karikatúrák tették és teszik teljessé. Mindig is nagy jelentősége volt a címlapoknak is, amelyek plakát módjára támadtak, gondolkodásra ösztönöztek és esetenként nevettettek. A HVG megmutatta a politikai folyamatok gazdasági következményeit is, nem fogadták el a korlátokat, ha valamit betiltottak, igyekeztek utánanézni, miért tették.” Az ömlengő szöveg állításait semmilyen konkrétummal nem támasztják alá.