„Magyarországon valóban diktatúra van. Ellenzéki diktatúra. Apropó, tudják, mikor van az, amikor bizonyos Dávid Dórák kiabálnak elnyomást? Mindig akkor van ilyen, amikor a kommunisták nagyon hatalomra akarnak kerülni, és aki ezt nem akarja, az náci. Volt már. Köszi, de nem akarjuk, hogy megint legyen egy Tanácsköztársaság, meg páncélvonat, és akasztást sem akarunk. De úgy tűnik, hogy vannak, akik mindezt akarják, és ebben segíteni akar az egyik megválasztott EP-képviselő. Aki szerint egyébként kussoljon mindenki, aki nem azt mondja, amit ő gondol. Mi meg amúgy legyünk már eszünknél: minden így kezdődik.

Szóval van ez a Dávid Dóra nevű bolseviknek tűnő valaki, aki szerint mi hazudunk. Nincs bizonyítéka, de szerinte az olyan véleményeket, amik nem az ő véleményei, azokat törölni kellene az internetről, és tanácsokat is ad, hogy hogyan. Valami hasonló volt régen is, szóval online kulákok vagyunk, meg lázadók, akiket el kell hallgattatni, akár erőszakkal is.

Zárójelben csak úgy mondom, hogy lehet irigykedni rá: egy EP-képviselő havi tiszteletdíjának összege bruttó 10 927 nettó 8.517 euró, ezen felül pedig kapnak havi költségtérítést (4 950 euró körül, de lehet ez kevés) és napidíjat (350 euró, talán több is), ha jelenléti ívet írnak alá vagy részt vesznek hivatalos eseményen. Szóval ő gazdag. (…)

Szóval a kőgazdag Dávid Dóra arról készített egy videót, hogy hogyan kell a neki/nekik nem tetsző hangokat elnémítani a közösségi médiában. Mert neki ezért a pénzért feladata van: leváltani a magyar kormányt. És ezért bármit megtesz. Akár nyugdíjakat is elvesz és adókat is emel, SZJA-t is szívesen lop. Szóval akinek ez nem tetszik, annak kuss van, neki kell a fizu, meg aztán a bónusz is kellene, ha úgy lesz, ahogy a főnökei akarják.