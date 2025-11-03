Ft
Dávid Dóra liberális véleménydiktatúra diktatúra véleménydiktatúra cenzor Magyar Péter ellenzék

Mindenkit végleg elkussoltatni?

2025. november 03. 08:27

A kőgazdag Dávid Dóra arról készített videót, hogy hogyan kell a neki/nekik nem tetsző hangokat elnémítani a közösségi médiában.

2025. november 03. 08:27
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Magyarországon valóban diktatúra van. Ellenzéki diktatúra. Apropó, tudják, mikor van az, amikor bizonyos Dávid Dórák kiabálnak elnyomást? Mindig akkor van ilyen, amikor a kommunisták nagyon hatalomra akarnak kerülni, és aki ezt nem akarja, az náci. Volt már. Köszi, de nem akarjuk, hogy megint legyen egy Tanácsköztársaság, meg páncélvonat, és akasztást sem akarunk. De úgy tűnik, hogy vannak, akik mindezt akarják, és ebben segíteni akar az egyik megválasztott EP-képviselő. Aki szerint egyébként kussoljon mindenki, aki nem azt mondja, amit ő gondol. Mi meg amúgy legyünk már eszünknél: minden így kezdődik.

Szóval van ez a Dávid Dóra nevű bolseviknek tűnő valaki, aki szerint mi hazudunk. Nincs bizonyítéka, de szerinte az olyan véleményeket, amik nem az ő véleményei, azokat törölni kellene az internetről, és tanácsokat is ad, hogy hogyan. Valami hasonló volt régen is, szóval online kulákok vagyunk, meg lázadók, akiket el kell hallgattatni, akár erőszakkal is.

Zárójelben csak úgy mondom, hogy lehet irigykedni rá: egy EP-képviselő havi tiszteletdíjának összege bruttó 10 927 nettó 8.517 euró, ezen felül pedig kapnak havi költségtérítést (4 950 euró körül, de lehet ez kevés) és napidíjat (350 euró, talán több is), ha jelenléti ívet írnak alá vagy részt vesznek hivatalos eseményen. Szóval ő gazdag. (…)

Szóval a kőgazdag Dávid Dóra arról készített egy videót, hogy hogyan kell a neki/nekik nem tetsző hangokat elnémítani a közösségi médiában. Mert neki ezért a pénzért feladata van: leváltani a magyar kormányt. És ezért bármit megtesz. Akár nyugdíjakat is elvesz és adókat is emel, SZJA-t is szívesen lop. Szóval akinek ez nem tetszik, annak kuss van, neki kell a fizu, meg aztán a bónusz is kellene, ha úgy lesz, ahogy a főnökei akarják.

Néhányan meg ezt elhiszik, miközben a tiszás Dávid Dóra hihetetlen mennyiségű pénzt zsebel be.

Na, nincs kétségünk, Dávid Dóra ehhez az egész online elhallgattatáshoz nagyon ért. A Meta jogtanácsosaként, biztosan tanult néhány fortélyt, hogyan kell cenzúrázni. És ezt „politikusként” ki is használja: szerinte, ami nem az ő tiszás véleménye, azt jelenteni kell. A diktatúra szerinte nem ez, hanem az Orbán, ja meg bárki, aki jobboldali merészel lenni. És akkor ismételjük, hogy mindenki megértse: nekik ez a szabadság, ez a diktatúra elleni harc, hogy ami nekik nem tetszik, azt elpusztítják, elnémítják.

Csak játsszunk el a gondolattal: miután újságírókat lökdösnek, meg akasztanának — vajon így lenne ez az emberekkel is a valóságban, a közösségi médián kívül, ha hatalomra kerülnének?”

Nyitókép: Dávid Dóra Facebook-oldala

 

csulak
2025. november 03. 10:31
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
csendbiztos-2
2025. november 03. 10:30
Azt nem értem,hogy miért van az,hogy Isten választott népének prepotens,hungarofób többségi példányait kis hazánkba fújta a szél!
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. november 03. 10:11
A szeretet nevében diktaTÚRÁT jár!
Válasz erre
3
0
22-es csapdája
2025. november 03. 10:00
Megint sopánkodás, méltatlankodás, a nyilvánvalór a való n-edik alkalommal történő rácsodálkozás van. Mi a megoldás, védekezés ez ellen? Rövid távon? Hosszú távon?
Válasz erre
3
0
