Kiderült, mi vár majd a magyar űrhajósokra a NASA központjában (VIDEÓ)

Fizikai és szellemi kihívások

Itt Ferenczi Orsolya vette át a szót, aki kijelentette, hogy az űrhajósok a fizikai terhelések mellett szellemi kihívások előtt is állnak. „Meg kell tanulniuk az űrhajót, amivel felmennek: hogy néz ki, mi van benne. Valamint a teljes űrállomást is ismerniük kell”. A miniszteri biztos ismertette, hogy Houstonban az állomás egy másoata is megtalálható, ahol az asztronauták gyakorolatják a különböző modulokat. „Mindenkinek egy picit mindennel tisztában kell lenni.

Ez nem egy kirándulás, ez egy kőkemény munka

Hiszen látjuk most a Boeing Starliner esetét, ahol egy meghibásodás miatt két űrhajós fent ragadt. Ez egy rendkívüli helyzet, ezzel kell most valamit kezdeni” – húzta alá Ferencz Orsolya.

Limitáltak a „parkolóhelyek” az Űrállomáshoz

A beszélgetés vége felé arra a kérdésre, hogy lehet-e már tudni, hogy mikor lesz a kilövés, Kapu Tibor azt felelte, hogy pontos időpont még nincs. „Ez főleg egy amerikai döntéstől függ. A Nemzetközi Űrállomást öt entitás szabályozza,

ezek közül a legnagyobb horderővel a NASA és a Roszkozmosz szava bír.

Nekünk gyakorlatilag alkalmazkodni kell ahhoz a beosztáshoz, ami Nemzetközi Űrállomásnak (ISS) az éves menetrendje. Amikor meg tudják találni azt az ablakot, amikor a mi rakétánk oda tud dokkolni, és el tudunk végezni ott kutatásokat”.