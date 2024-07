Kettős mérce: míg más esetekben a telefonlopásért akár börtön is járhat, Magyar Péter azóta is szabadlábon van

„Magyar Péter belekötött azokba is, akik telefonnal próbálták rögzíteni a TISZA párt politikusának botrányos viselkedését” – írta az esetet először megszellőztető Ripost, amelynek értesülései szerint több szemtanú is „verbális agresszióról, obszcén beszédről, vállalhatatlan viselkedésről számolt be”.

Mint ismert:

Magyar Péter az említett estén erőszakkal elvette egy őt videózó vendég telefonját, majd a Dunába hajította azt.

Szemtanúk szerint a politikus megütötte a vagyontárgy tulajdonosát, kicsavarta a kezéből a telefont, majd azzal a zsebében eltántorgott.

Mint arról szintén beszámoltunk, a Metropol szakértője szerint az eset egyértelműen felvetheti valamely bűncselekmény gyanúját,

ráadásul tettenérés és azonnali rendőrségi intézkedés esetén akár letartóztatást mint kényszerintézkedést is lehetett volna alkalmazni,

hiszen Magyar csak a péntek hajnalban történtek után pár nappal, június 24-én vette át az EP-képviselői mandátumát, amelynek köszönhetően mentelmi jogot szerzett. Ez védi őt a büntetőeljárásokkal szemben is.

A Metropol által megkérdezett jogi szakértők rablásnak minősítették az esetet.

Büntető Törvénykönyv 365. paragrafus: „Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot (…) alkalmaz (…), az rablás bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A rablás kiemelten társadalomra veszélyes, erőszakos vagyon elleni bűncselekménynek számít, amelynél a bírói gyakorlat szerint akár a letartóztatás elrendelése is indokolt lehet.

A sajtóban megjelent olyan jogértelmezés is, amely szerint a Magyar által elkövetett cselekmény a rongálás és a garázdaság tényállását is kimerítheti.

Természetesen a cselekmény pontos minősítése a nyomozó hatóság és a bíróság feladata.