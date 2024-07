„Kedves Kádár Elvtárs!” – így gratulált Kádár Jánosnak a már 1988-ban is „független” HVG főszerkesztője

Nyitókép: Facebook

„Fizess elő a 45 éve független HVG-re online és printben is!” – így reklámozza magát a napokban születésnapot ünneplő hetilap és internetes hírportál. A sajtószabadságra igen érzékeny, liberális HVG-nél úgy tűnik, senkit sem zavar, hogy 45 éve még diktatúra volt, amelyben aligha adtak ki független lapokat. Hogy miként lehetett egy lap a pártállami időkben független, azt nem tudni.

Pénteken arról is beszámolt a Mandiner, hogy csaknem félmilliárd forinttal nőttek a Heti Világgazdaság Kiadói Zrt. értékesítési bevételei 2023-ban, így átlépték az 5 milliárd forintot – tudta meg a Magyar Nemzet a pénzügyi beszámoló alapján. A cikk szerint az adózott eredmény körülbelül felére csökkent, de így is 223 millió forintot tett ki. A cég kiadásai között leginkább a személyi jellegű ráfordítások nőttek (1,9 milliárd forint), melyben a béremelések mellett a foglalkoztatottak számának bővülése is közrejátszott.

Jelenleg ugyanis már 183-an dolgoztak a HVG-nél a korábbi 174 helyett.

A HVG függetlenségére visszatérve pénteken lapunk birtokába jutott egy 1988-ban írt levél, amelyben a lap akkori főszerkesztője, Vince Mátyás gratulált Kádár Jánosnak, mert megválasztották az MSZMP elnökének. „Kedves Kádár Elvtárs! Engedje meg, hogy az MSZMP elnökévé történt megválasztása alkalmából a magam és a Heti Világgazdaság kollektívája nevében gratuláljak és munkájához sok sikert és jó egészséget kívánjak” – írta a lap akkori főszerkesztője.

