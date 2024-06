(Nyitókép: AFP)

Nincs is jobb, mint amikor a világ egyik legnagyobb sötétpénz-forrása, a Soros György által alapított és fenntartott magánegyetem, a bevallottan baloldali és küldetésrudatos CEU professzora, a gendertanszéket vezető Pető Andrea azon lamentál, hogy szerinte a jobboldal sötétpénz-forrásokból tart fenn küldetéstudatos felsőoktatási intézményeket, amelyek úgymond „leváltják” az államilag finanszírozott, közt szolgáló felsőoktatást.

Érezzük ennek a bukéját, nem?

Mindezt pedig a londoni magánvállalat, a Higher Education Web Publishing Ltd. által kiadott felsőoktatási online portálon, a University World Newson teszi, amit lefordít a Qubit, ami a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott 444 mellékprojektje.

Nézzük,

hogy tükröz Pető Andrea, mindazzal meggyanúsítva a konzervatív intézményrendszert, ami a CEU-ra igaz.

Nincs is jobb, mint mikor a „kritikai gondolkodás” felkent papnője hosszasan fejtegeti, hogy a saját gondolkodásával szemben kritikus megközelítések és az általa kipécézett intézmények (elsősorban az MCC) eleve nem is lehetnek tudományosak, csak „áludományt” és „trolltudományt” terjesztenek – habár egyébként, teszem hozzá, az ezekben oktató tanárok nagy része doktori fokozattal rendelkezik, amelyet hagyományos egyetemeken szerzett, és párhuzamosan tanít is egyetemen, de erről később.

Aztán nincs is jobb, mint amikor a nagy vagdalkozásban minden általa nem kedvelt felsőoktatási intézményt és think tanket leszélsőjobboldalizik, majd közérthetően elítéli azt a „szólásszabadságot” (így, idézőjelben), ami lehetővé teszi a működésüket, teljesen egyértelműen azzal zárva a gondolatmenetét, hogy: