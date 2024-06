Az EP-választások története, előrejelzés és kisokos – megállítható-e a föderalista lendület?

Júniusban újra választások következtek, 12 tag­állam polgárai döntöttek 518 EP-helyről. A részvételi arány tovább csökkent, ezúttal 58,5 százalékra.

A szocialisták 180, a néppárt 121, a liberálisok 49, a kommunisták 42, a konzervatívok 34, a zöldek 30, a nemzeti konzervatívok 20, a nacionalisták 17, a regionalisták 13 helyet szereztek, a függetlenek 12-en lettek. Ez baloldali többséget jelentett.

Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő a nevét viselő jelentés vitáján az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2018 szeptemberében

Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger

1994-ben ugyan továbbra is 12 tagállam népe választott, a német egyesülés miatt megemelték az EP képviselői helyeinek számát 567-re. A részvételi arány tovább csökkent, 56,8 százalékra. Megerősödött a jobboldal, illetve a Maastricht-ellenes pártok is. Továbbra is a szocialisták maradtak a legnagyobb csoport 198 hellyel, még úgy is, hogy Wilfried Martens vezetésével a néppárt egyesült a konzervatívok csoportjával, s együtt 156 helyet szereztek. A liberálisok 44, a kommunisták 28, a Forza Europa jobboldali csoport 27-et, a nemzeti konzervatívok (EDA) 26-ot, a zöldek 23-at, a radikális baloldaliak csoportja (ERA) 19-et, az euroszkeptikusok (EN) 19-et, és 27-re nőtt a független képviselők száma. Ez megint baloldali többséget jelentett.

Néppárti trendforduló

Az 1999-es EP-választáson az addigi trendek még markánsabbá váltak: egyre nagyobb EU, egyre nagyobb EP, egyre kisebb részvétel: az ekkor már 15 tagállam 626 képviselőt választott, ám a részvétel ezúttal a korábban szokásos 2 százalék helyett 7 százalékkal esett 49,8 százalékra, először 50 százalék alá. Ekkor vált először az Európai Néppárt és a konzervatívok (EPP–ED) csoportja a legnagyobbá 233 képviselővel, maga mögé utasítva az addigi győztes szocialistákat, akiknek 180 helyük lett. A liberálisok 50, a zöldek 48, a kommunisták 42, a nemzeti konzervatívok 31, az euroszkeptikusok 16 helyet szereztek, a külön „technikai csoportba” szerveződő függetlenek 16-an lettek, s rajtuk kívül még volt 8 további független. A baloldali képviselőcsoportoknak 320 fővel 7 fős többségük lett.

2004-ben 25 tagállamban választottak 732 helyre képviselőt, a 45,5 százalékos részvétel 4 százalékos esést jelentett. A néppárt maradt a legnagyobb 268 képviselővel, a szocialisták (PES) 200 helyet szereztek. Az ALDE néven először fellépő liberálisok 88, a zöldek (G–EFA) 42, a radikális baloldaliak 41, az Identitás és Demokrácia (ID) néven futó euroszkeptikusok 37, a nemzeti konzervatívok (UEN) 27, míg a függetlenek szintén 27 helyet értek el. A szűk többséget 371 hellyel ekkor is a baloldal szerezte meg.