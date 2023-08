Demográfiai válság és bevándorlás: így csúsztat Gulyás Gergely megjegyzésével kapcsolatban a Lakmusz

A tényellenőrzés kritikája

A Lakmusz cikke csak azt igazolja, amit a Századvég folyóiratba írtam a tényellenőrzésről: nem csak a száraz „tények” az érdekesek, sőt elsősorban nem azok, hanem a kontextusuk is, az, hogy egy „ténykijelentés a maga kontextusában illeszkedik-e az igazság egészébe”. Ahogy Joseph E. Uscinski és Ryden W. Butler amerikai kutatók írják: a tényszerű állítások vizsgálatával a tényellenőr máris kontextualizál, márpedig „egy tény megfelelő kontextusa szinte mindig vitatható”, azaz „a valódi kontextus maga is vita kérdése”. Az is interpretáció, hogy egy-egy ügy kapcsán melyek a „vonatkozó tények”, és melyek nem. Eleve a problémafelvetés és az alapkérdés is vitatható lehet. A Lakmusz leginkább a 2022-es parlamenti választások eredményét magyarázta félre, mikor a kétharmaddal kapcsolatos cikkeiben, melyeknek témája az volt, van-e a Fidesz-KDNP-ben a választójoggal rendelkezők körében szám szerint kétharmados támogatottsága, nem vizsgálta meg, hogy a 2022-es részvételi arány hol helyezkedik el a magyar választástörténetben, illetve nemzetközi kontextusban; valamint amikor nem mutatta be az egyéni körzetek szerepét, azt sugallva, hogy csak a listás eredmények az igazi eredmények.