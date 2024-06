Patkányoktól és bogaraktól hemzsegő magyar börtönre panaszkodott Ilaria Salis

Nyitókép: Ilaria Salis egy brit lapnak panaszkodott. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek.

A brutális antifa-támadások első rendű vádlottja, az olasz Ilaria Salis azok után térhetett haza Magyarországról, hogy Olaszországban az európai parlamenti képviselőválasztáson mandátumhoz jutott. Salis a brit The Guardiannek adott interjújában kifejtette, valószínűleg

sokan azért szavaztak rá az EPválasztáson, mert aggódnak a szélsőjobb előretörése miatt.

Ezért szavaztak rá, az antifasisztára. Salis 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban Magyarországon, állítása szerint rémes körülmények között.

Salis állítja, a fogvatartottak jogaiért harcol majd az európai parlamentben.

Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A brit újságnak azt mondta,

a cellájában patkányok és bogarak hemzsegtek,

napokig nem mosakodhatott és nem kapott sürgős orvosi ellátást sem. A The Guardian azt is megírta, hogy Salist egy budapesti falfestményen felakasztva ábrázolták, és olyan komment is akadt, amely szerint kerekesszékbe akarják juttatni.

Salis úgy fogalmazott, nagyon kemény időszakon van túl, ám még nincs vége, hiszen az ellene folyó magyarországi pert csak az európai parlamenti képviselői ciklus idejére függesztették fel, öt év múlva minden folytatódhat.

Salis a brit lapnak adott interjújában azt is kifejtette, az EP-képviselői állását arra kívánja felhasználni, hogy a fogvatartottak jogaiért harcoljon.