Nem kellett sokat várni: Magyar Péter bejelentette, hogy beül az Európai Parlamentbe

A Mandiner hétfőn rávilágított arra, hogy a június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar az egyik ismerősének 2023 nyarán még azt írta, hogy

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a EP-képviselőség a legnagyobb „kamuállás” a világon havi 20 ezer euróért.

Politikai színrelépését követően pedig Magyar Péter többször is azt mondta, ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát,

egy héttel a választásokat követően viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.

A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne.

Aligha történt meglepetés: lelkes követőinek 75 százaléka szerint elmehet Brüsszelbe Magyar Péter. Ezzel kapcsolatban még Mérő Vera is csalódottságának adott hangot. Bayer Zsolt publicista pedig egyenesen „ócska, aljas, undorító, szar alaknak” nevezte Magyar Pétert.