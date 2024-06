Na, most már legalább azt is tudjuk Magyar Péterről, hogy mi mindenhez ért még a feleség-lehallgatáson kívül

Én sosem jártam zenés szórakozóhelyeken, luxusmulatóban meg végképp nem, aminek csak részben oka, hogy sajnálnám rá a pénzt. (Ugyan Magyar Péter mindenkit lepropagandistáz, aki bírálni merészeli őt, azt is vélelmezve, hogy az illető ezt a sok pénz reményében teszi, de azért halkan hadd jegyezzem meg, hogy az elmúlt huszonhat évben, amióta változatlanul keresztény-nemzeti-konzervatív szellemiségű publicisztikákat írok, sosem ebből éltem, nem is tudtam volna; jelenleg is főállásban pedagógus vagyok egy vidéki gimnáziumban.)

Mi, kormánypártiak azért vagyunk kormánypártiak, mert sok dologban egyetértünk a kabinettel, és minden más alternatíva rosszabbnak (vagy egyenesen nemzeti katasztrófának) tűnne.

Jó lenne, ha egy választáson nem kellene izgulni, és, mondjuk, csak a Fidesz és a Mi Hazánk indulna, de sajnos itt vannak ezek az újra és újra előkerülő, egyformán tragikus véget sejtető ellenzéki erők.

Az egyik rémisztőbb képet fest, mint a másik;

mit kezdenének az országgal, ha ne adj' Isten rájuk kellene bízni!

Kérdés, mennyire és milyen módon kell a nép közé vegyülni. Vajon templomból kijövők szidalmazása, kávéházak foglalása, riporterek faképnél hagyása,

mobiltelefonok einstandolásával összekapcsolt részeg bulizások mennyire jellemzők az átlagpolgárra, mennyire érzi a sajátjának az ilyen embert?

(„Jé, hiszen én is szoktam beszólni az öregasszonyoknak a templomnál!”; „De szimpatikus pofa, pont úgy nyomul be a cukrászdába, mint mi a sógorral!”; „Én se beszélgetek olyan alakkal, aki dossziékat nyom a kezembe!”; „Ez tényleg közülünk való, hiszen mi is elvesszük a fószer telefonját, ha egy kicsit becsiccsentünk!”)