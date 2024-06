„Karácsony azt gondolta, hogy ultraliberális, kizárólag lózungokra és a kormány elleni uszításra építő politikája elegendő lesz a győzelemhez, de nagy tévedésben volt. Aki Budapesten jár, látja, hogy közlekedési káosz, fejetlenség, bűz, kosz, hajléktalanok és drogosok tanyájává vált a gyönyörű fővárosunk. A főpolgármester pedig megoldások helyett azon ügyködik 5 éve, hogy az általa irányított szivárványkoalíció minden tagja elégedett legyen, kellő számú kifizetőhellyel, tanácsadóval rendelkezzen. Ja, és legyen mindenhol biciklisáv. Még ha nem kell, akkor is. A városvezetés kit érdekel.

De június 9-vel vége ennek az időszaknak. Ha Karácsony az eddigi többségi összetételével nem tudott érdemben haladást elérni Budapesten, akkor mi lesz októbertől? Totális tanácstalanság. Rengeteg kérdőjel. Még több kompromisszum, még több alku. Városvezetés zéró. Így már valahol érthető, hogy egyébként a választási csalásra utalgató főpolgármester a választási eredmény megsemmisítését kérte a Kúriától és az új választásban bízik. Abban reménykedhet, hogy egy kövérebb előnyre tehet szert a megismétlés során és visszajöhetnek az aranyidők: Gyurcsányék a kasszában, Karácsony a kirakatban. Mindenki boldog. Kivéve persze a fővárosi lakosságot.

Egy biztos: nagyon nehéz öt év vár Karácsonyra, bárhogy is lesz. A kitartott Gyurcsány-fiúknak sem lesz olyan könnyű dolguk, mint eddig volt. Különösen, hogy közben sikerült kiüríteni a kasszát is. És szerencsére a jobboldal is nagyobb számban képviselteti magát a közgyűlésben, mint korábban. Reméljük, gátat tudnak szabni a Tiszával kiegészült baloldal ármánykodásainak.”