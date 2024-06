Menczer: Manfred Weber büntetni akarja Magyarországot (VIDEÓ)

„Dühít, hogy egy ilyen aljas játékvezetést kell végignéznünk!” – Nagy Antal a Mandinernek

Szoboszlai teljesítménye is terítékre került. Vincze István és Kiss László is véleményt formál. A Németország elleni mérkőzés után kérdeztük a magyar futball legendáit, akik nem csak a magyar válogatott teljesítményét kifogásolták, hanem a külső körülményeket is megemlítették.