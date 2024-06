Nyitókép: Facebook

„Néhány hónappal ezelőtt a magyar közvélemény megismerte Magyar Pétert. Politikai pályafutását rögtön egy olyan csavarral kezdte, ami előtte még senkinek nem sikerült: a magyar választók egy része megbocsátotta neki, sőt felmentette bűnei alól azt az embert, aki terrorban tartotta a saját családját, és a legnagyobb bizalmasát, a hozzá legközelebb álló személyt árulta el saját politikai karrierjének beindításáért – a feleségét.

Ugyanezt sok-sok éven át nem bocsátottuk meg számtalan köztiszteletben álló embernek – elég volt a gyanú árnyéka ahhoz, hogy ellentmondást nem tűrően hozzon elmarasztaló ítéletet egyként a közvélemény.

És, természetesen, igen nagyvonalúan Magyar Péter is megbocsátotta magának, hogy titokban készített hangfelvételt egy magánbeszélgetésről a feleségével, hogy később nyilvánosságra hozza. Őt ugye egy fennkölt, nemes cél vezérelte cselekedetében: a csillapíthatatlan vágy, hogy megszabadítsa a magyar embereket a NER zsarnokságától.

A balliberális sajtó női jogokra oly érzékeny fele pedig úgy volt vele, hogy Varga Juditot akár még bántalmazni is lehet, mivel Orbán Viktor egyik minisztere volt.

Magyar Pétert pedig felemelte az egekig, így eshet meg az is, hogy mostanra büszkén pózol saját nadrágszíját a magasba tartva.

Csakhogy, ha a balliberális oldalnak nem is, a Jóistennek kiváló a humorérzéke… Történt ugyanis, hogy Magyar Péter csütörtök este elment kiereszteni a gőzt, végül is szíve joga, a Teremtő is megpihent a hetedik napon.

A buli hevében pedig felöntött a garatra, amihez szintén joga van, csakhogy, mivel a csapból is ő folyik, jött valaki, aki felismerte és le akarta videózni – legalábbis erről szólnak a hírek. Értik, jött egy ember, aki felvételt akart készíteni róla egy olyan szituációban, amire nem számított, és amivel később vissza is élhetnek akár, rossz színben tüntethetik fel. Ezen pedig Magyar Péter – saját bevallása szerint is – olyannyira felháborodott, hogy a helyzet tettlegességig fajult, így a «messiást» kivezették a szórakozóhelyről.