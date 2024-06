„Sok víz lefolyt már a vén Dunán és a Tiszán, de ilyen pofátlanságot, mint amit ez a politikusnak öltözött Cipolla csinál fanatizált híveivel, még tényleg nem pipáltak szegény magyarok! A piramisjáték most új fokozatba kapcsolt, a módszeres hergelés után érkeznek is a push üzenetek: itt az idő, zsebbe, magyarok, last price, fizessetek az ingyencirkuszért! És kit is használ ez a szemfényvesztő a bizniszbe csalogatáshoz? Nagyíts a képre és láthatod, most épp a miniszterelnök felesége ellen gyűlöletet szítva zsebel ki átvert tömegeket.

De mit is várhatunk valakitől, aki a saját gyermekei anyukáját is lehallgatta, zsarolta, kihasználta?

Mindenesetre el kell ismerni, tanulékony ember, az új rokonság gyors gyarapodást (és négy év fegyházat) hozó receptjét pillanatok alatt magáévá tette. Egy feketeöves (fehéringes) hamiskártyás. Ha fel is szökik pillanatokra ezt az arcátlan átverést látva a vérnyomásunk, tudhatjuk, a nagyra fújt lufik hatalmas durranással szoktak kipukkadni…”

