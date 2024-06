Kiakadtak Magyar Péter szimpatizánsai: kevesebben voltak a vártnál, rossz volt a szervezés, hosszú volt a műsor

Nyitókép: Balogh Borsa Dezső

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb politikai tömegtüntetéseként harangozta be a szombati demonstrációját Magyar Péter. A várakozásokat nem sikerült megugrania, ugyanis fotók és saját híveinek elégedetlen reakciója is azt mutatja, hogy még az április 6-i, Kossuth téri tüntetéshez képest is kevesebben voltak, a februári influenszerek által szervezett tüntetéshez képest pedig jóval kevesebben. Magyar Péter egyébként korábban még azzal fenyegetőzött, hogy majd június 8-án, a Hősök terén nem lesznek olyan békések.