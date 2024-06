Vitézy nem adja fel, folytatódik a harc a főpolgármesteri pozícióért

Miután hivatalosan is fellebbezett, Vitézy azt is elmondta, bízik abban, hogy Karácsony Gergely is támogatni fogja az újraszámlálást, hiszen az ő érdeke is, hogy a budapestiek tisztán lássák, hogy mi a főpolgármester-választás valós eredménye. Mint azt kifejtette, „szerintem nem fordulhat az elő, hogy egy ilyen szoros eredmény mellett elmaradjon az újraszámlálás, és ez megkérdőjelezze a főpolgármester legitimitását”.