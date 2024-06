Még soha nem volt ennyi érvénytelen szavazat főpolgármester-választáson

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

324 szavazat

Az 1,7 milliós Budapesten mindössze 324 szavazatkülönbséggel nyert vasárnap Karácsony Gergely a főpolgármester-választáson. A rendkívül szoros választási eredmény tükrében még mindig nem tudni, hogy ki fogja vezetni a fővárost a következő öt évben. Ugyanis a szoros végeredmény mellé párosult az érvénytelen szavazatok rendkívül magas aránya – írta meg a Magyar Nemzet.

A hivatalos adatok szerint összesen 24 592 érvénytelen szavazólapot számoltak össze, ami a 2019-es mennyiség csaknem háromszorosa.

A 2019-es választásokon összesen 8388 érvénytelen szavazatot adtak le a választópolgárok, és csaknem 10 százalékkal kevesebben jelentek meg az urnáknál, mint most vasárnap. A mostaninál jóval csekélyebb volt a leadott érvénytelen szavazatok aránya 2014-ben is, akkor mindössze 11 563 érvénytelen szavazólapot vettek nyilvántartásba.

Ennél is beszédesebb adatokkal szolgál a 2010-es eredmény. Akkor az érvénytelenül leadott szavazatok száma mindösszesen 7796 volt, ami a legalacsonyabb a főpolgármester-választások történetében. Ezzel szemben 2006-ban jóval több, 10 579 érvénytelen szavazatot adtak le, ami így is harmada a most vasárnapi adatnak.

Újraszámlálás

Vitézy Dávid még a teljes feldolgozottság előtt jelezte, hogy a közel 25 ezer érvénytelen szavazat miatt kezdeményezik a szavazatok újraszámolását. Sajtóhírek szerint több esetben is előfordult, hogy a választók a már visszalépett Fidesz–KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra neve mellé húzták be voksukat, annak ellenére, hogy neve már át volt húzva. Emellett olyan esetekről is értesültünk, hogy egyes szavazókörzetekben a szavazólapok kiadása során a kormánypártok jelöltjének neve nem volt áthúzva, ami jogsértésnek minősül, vagy csak nagyon halványan volt jelezve, ami szintén kérdésessé teszi a szavazás érvényességet.

Vitézy Dávid szerint számos gyanú merült fel a szavazás érvényességével kapcsolatban vasárnap óta. Ezen a választáson 24 592 érvénytelen szavazat volt, ami rekord. Karácsony Gergely a százszázalékos feldolgozottságnál 324 szavazattal vezet, tehát 76-szor annyi érvénytelen szavazat van, mint a kettő közötti különbség. A lap szerint egyes kerületekben

rendszerszintű problémák merültek fel az érvénytelen szavazatok kapcsán.”

Főként a VII., VIII. és IV. kerületekben volt szokatlanul magas az érvénytelen szavazatok aránya a fővárosi listás voksokhoz képest. Miután részletesen megvizsgálták a szavazólapokat, és azt tapasztalták, hogy ahol Szentkirályi Alexandra neve egyértelműen ki volt húzva, ott alacsonyabb volt az érvénytelen szavazatok száma. Ezzel szemben, ahol a kihúzás nem volt egyértelmű, ott az érvénytelen szavazatok aránya is megugrott. Egyes esetekben Szentkirályi Alexandra neve csak nyomdahibának tűnő módon volt kihúzva.