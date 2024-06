Dobrevi szintre emelte a hazudozást Magyar Péter a legfontosabb gazdasági és társadalmi mutatókról

Magyar Pétertől is ugyanazt halljuk, mint Dobrev Klárától, hogy Magyarország a második legszegényebb ország az unióban, már Románia is megelőzött bennünket. Ezt is számtalanszor cáfoltam (többek között itt is), de úgy érzem, ezeknek az álhíreknek a terjesztőit nem igazán zavarják a tények. A „bezzegromániázás” pedig szerintem azért is aljas dolog, mert felesleges feszültséget gerjeszt, nehezítve az erdélyi magyarság helyzetét is.