A kis pártok inkább táplálkoztak a Mi Hazánk szavazóiból, mivel többnyire jobboldaliak, sőt mint láttuk, exjobbikos szervezetek is vannak itt, amelyeknél még van átjárás a Mi Hazánkhoz. Márpedig a Mi Hazánknál is regisztrálhatunk 233 ezer olyan szavazót, aki a megyei listához képest másra szavazott az EP-listán. Ám a fő különbség nem is az a DK-hoz képest, hogy inkább innét szóródtak szét a többi párt közé, hanem hogy a Mi Hazánk megőrizte országgyűlésin megszerzett támogatottságát, azaz ezek a választók azon felüli részt képviselnek. Azaz olyan emberekről beszélünk, akik 2022-ben vélhetően az Összefogás-listára szavaztak, menetközben a Mi Hazánkkal kezdtek rokonszenvezni, ami megyei listán leadott szavazatukban érhető tetten, majd visszatértek a Tisza jóvoltából a nagyobb ellenzéki szervezethez. Vagyis

a baloldaltól a Tisza elvett szavazatokat, a Mi Hazánk (és az MKKP) esetében pedig megakadályozta azt, hogy 2024-ben nagyra nőjön,

ami amúgy egy teljesen reális lehetőség volt.”