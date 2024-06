Balhézni mentek Karácsony emberei Vitézy sajtótájékoztatójára (VIDEÓ)

Péntek reggel visszalépett a főpolgármester-jelöltségtől Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP jelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy úgy érzi, a fővárosiak többsége le akarja váltani a Budapestet kormányzó Gyurcsány-Karácsony-tandemet.

A változást akarók tábora viszont eddig megosztott volt, így ő utat enged a változásnak, eláll a főpolgármester-jelöltségtől.

Szentkirályi a támogatóitól azt kérte, hogy a főpolgármesteri szavazólapon szavazzanak Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig továbbra is a Szentkirályi által vezetett Fidesz-KDNP-re. Ahogy a Vitézy Dávid sajtótájékoztatójáról szóló tudósításunkban is kitértünk rá, a Párbeszéd aktivistái és a két társelnök, Barabás Richárd és Szabó Rebeka zavarták meg a főpolgármester-jelölt sajtótájékoztatóját. Barabásék táblákkal felszerelkezve érkeztek, és gratuláltak Vitézynek, akiről szerintük kiderült, hogy a Fidesz jelöltje. Barabás közölte, ők már hónapokkal ezelőtt megmondták, hogy Szentkirályi Alexandra vissza fog lépni Vitézy javára. Azt gondolják ugyanakkor, hogy ez a budapestiek és a Fidesz szavazók átverése is egyben.

Vitézyt azonban egy pillanatra sem tudták kizökkenteni a performansszal.

A főpolgármester-jelölt emlékeztette Barabást, hogy amikor 2019-ban párttársuk Tordai Bence számon kérte az akkori főpolgármestert Tarlós István, hogy miért nem vitázik, akkor Tarlós a sajtótájékoztatóján egy megafonba beszélve mondta el válaszát Tordainak.

Most ti vagytok a megafon, Karácsony Gergely megafonja”

– mondta a párbeszédeseknek Vitézy, akik nem is tudtak erre mit mondani. Miután a párbeszédesek elmentek, Vitézy megköszönte a sajtótájékoztatón való részvételt „Karácsony Gergely szabadcsapatainak” és az újságíróknak.