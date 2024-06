A neves európai lap is Orbán Viktor dolgozatával foglalkozik

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Európa válságban van. Eltűnőben az életünk kereteit meghatározó keresztény civilizáció. Lejtmenetben az Európai Unió is. A kontinens globális gazdasági súlya az elmúlt három évtizedben jelentősen és folyamatosan csökkent.

Az európai rend a szemünk láttára elpárolog – állandósult terrorveszély, foszladozó közbiztonság.

Visszaszorult az európai érdekérvényesítési képesség a nemzetközi politikában is – bezárkózás és blokkosodás, a szomszédban háború. Mindez nehéz helyzetbe hozta az európai nemzeteket, ráadásképp az emberek mindennapi életkörülményei is megnehezültek. Amit az európai emberek érzékelnek: béke, rend és fejlődés helyett háború, migráció és stagnálás” – kezdte Orbán Viktor az írását, amelyet a The European Conservative is szemlézett.