Nagy kérdés az is, hogy a radikálisan megváltozott összetételű, ősszel összeülő közgyűlésben milyen alkukat kell majd kötniük az egyes frakcióknak – illetve milyen lesz a főpolgármester viszonya saját eddigi, és reményei szerint jövőbeni szövetségeseivel, akik népszerűségvesztésük miatt valószínűleg már többet ártanak mint segítenek, és akiket vasárnap a választók is elküldtek a francba. Karácsony tehát sarokba szorított pozícióból, a lehető legkisebb legitimitással folytathatja a kormányzást.

Sikerülhet-e belökni a villamos alá az óbaloldalt, és vajon képes lesz-e megfelelni a vele szemben támasztott reményeknek, vagy végül Demszky Gábor nyomdokaiba lép?

A kompromisszumok embere

Karácsony Gergely főpolgármester imázsa a »kompromisszumkészségre« alapul, erre a képességére támaszkodott az elmúlt 5 évben, koalíciós partnerei is ezért az erényéért dicsérték. A színes koalícióban feszülő ellentéteken többé-kevésbé sikerült is felülemelkedni, és a közgyűlés eddigi működése is ennek volt megfelelő – mint ő maga is elmondta interjúnkban és más fórumokon is, a konfliktusokat sikerült belül tartani, nem kerültek ki a nyilvánosságba.

»Mivel mi nagyon erősen ki vagyunk téve egy propagandagépezetnek, nekem az volt a célom, hogy ezeket a vitákat lehetőleg ne a nyilvánosság előtt folytassuk. Lehet, hogy ha nem ilyen lenne nyilvánosságszerkezet, akkor lehetne ezekről érvelni a nyilvánosságban is. Én büszke vagyok arra, hogy ezeket a konfliktusokat belül tartottuk« – mondta el lapunknak a főpolgármester. Ezzel Karácsony akarva-akaratlanul is azt a képet erősíti, hogy a fontos döntéseket füstös hátsó szobák homályában hozzák meg.