Valami itt nagyon félrecsúszott – ez az Unió már nem az az Unió, ami kiskamaszként magával ragadott

Világot akartam látni jómagam is, meg akartam ismerni, mi van Nyugatra. A sikeres felvételit követően erre lehetőségem is nyílt, és nem csalódtam. Három év alatt ízelítőt kaptunk Csehországból, Németországból és Görögországból is. Motiválóak voltak ezek a látogatások, főleg a németországi, hiszen mindig azt hallgattuk a Viharsarokban is a szüleinktől és az ismerőseinktől, hogy „bezzeg Németországban”! Tisztaság, fejlődés és jólét fogadott minket.

Ma valószínűleg ott nagyobb kultúrsokk érne, mint 2015-ben, mikor első alkalommal látogattam el, immár fiatal felnőttként Brüsszelbe. Meglepődve állapítottam meg, hogy valamennyi ajándékboltot és trafikot bevándorlók üzemeltetik. Az éttermekben ugyancsak nem belgák szolgáltak ki, hanem mindenféle náció képviselői. Emlékszem, életem eddigi legrövidebb boltos párbeszédét is Brüsszel belvárosában ejtettem meg, mikor a boltba belépve három arab férfivel találtam szemben magam, akik furcsán méregettek. Gyorsan magamhoz vettem, amit szerettem volna, mormoltam egy „au revoirt”, és már nyargaltam is vissza a szállodába.

Napjainkban egyedül nem is mernék ott az utcára lépni sötétedés után.

S ha már brüsszeli utcák, itt bevillan egy másik történet ugyancsak a migrációs válságot követő évekből. Egy másik magyar csoport járt a belga fővárosban, mikor egyszer csak fényes nappal megszólaltak a szirénák, terrorriadó lépett életbe. Ismerőseim a mai napig emlegetik ezeket az órákat. De az még megdöbbentőbb volt elmondásuk szerint, ahogy az átmeneti menedéket jelentő étterem felszolgálói reagáltak.

Miközben hazánk fiai, lányai rettegtek, hogy mi fog történni, addig az egyik pincér kijelentette, hogy ő mindezt már fel sem veszi: „megszokta”.

Akárcsak azt, hogy a bevándorlók által lakott Molenbeek városrészbe úgy juthat ki metróval bárki, hogy minden kocsiba beszáll egy-egy fegyveres katona. A fekete és közel-keleti bevándorlók által lakott negyedben pedig nem érdemes nagyon megbámulni sem egy halal hentesüzletet, sem egy kocsmát, mert a végén még megjelenhet véres köpenyben és egy véres bárddal a tulajdonos. Utóbbi igaz történet, 2019-ben részese voltam egy ilyen kalandnak.

Köszönöm szépen! De én nem szeretném a fentieket „megszokni”. Nem tudnék permanens félelemben élni, nem szeretnék alternatív útvonalakon közlekedni éjjel sem Budapesten, sem máshol, mert a párhuzamos társadalmak tagjai legrosszabb esetben prédát láthatnak bennem, csak mert keresztény, európai nő vagyok.