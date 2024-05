Dömötör Csaba az uniós csatlakozásról: Nem ilyen Európai Unióról álmodtunk! (VIDEÓ)

»Egység a sokféleségben« – valahogy így hangzott a szlogen. Ennek mára nyoma sincs. Olyannyira, hogy

sokan a nemzetek létjogosultságát is megkérdőjelezik,

a kisebbségi véleményt pedig üldözik” – ismertette a napjainkban uralkodó állapotokat.

„Kereszténydemokrata politikát már foltjaiban is alig látni”

Dömötör Csaba arra is kitért, hogy úgy gondolták, hogy „az EU továbbra is épít majd a keresztény hagyományokra, azokra, amelyek a nehezebb időszakokban is megtartották Európát.

Ehelyett a kereszténydemokrata politikát már foltjaiban is alig látni.

Elég, ha megnézünk egy tetszőleges családpolitikai vitát az EP-ben” – hívta fel a figyelmet a fideszes politikus.

A vonatkozó videóüzenetet alább tekintheti meg: