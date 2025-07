Fellélegezhetnek a magyar turisták: hónapok óta nem látott csúcson van a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 397,03 forintról 396,46 forintra csökkent 18 órakor, napközben 396,07 forint és 397,65 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 424,77 forintról 424,35 forintra gyengült, a dolláré pedig 338,15 forintról 338,03 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1741 dollárról 1,1729 dollárra gyengült.

Meglepően jól teljesít a forint a nyár közepén, pedig az évnek ebben a szakaszában általában gyengülni szokott, ezúttal azonban mintha más erők mozgatnák az árfolyamot – írta a hír kapcsán a Világgazdaság.

Az euróval szemben tíz hónapos, még a dollárral szemben pontosan kétéves csúcsnak felel meg,

tehát nagyon régen nem volt ilyen jó formában a hazai fizetőeszköz. Nem véletlen, hogy ilyen jól teljesít a feltörekvő devizának számító forint, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis a héten már a tizedik alkalommal ülésezett és tartotta 6,5 százalékon az alapkamatot.

Várható volt, hogy a forint elmozdul a 400-as szinttől, az, hogy milyen irányba, az leginkább a külföldi eseményektől függött – árulta el a lapnak nyilatkozó Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki úgy látja, hogy nem feltétlen fundamentális okok vannak a forint erősödésének hátterében. Jelenleg kifejezetten kedvező a globális nemzetközi hangulat, ami segíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük forintot.

A javuló befektető kedv oka pedig nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok által megkötött kereskedelmi megállapodások.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az igazi megpróbáltatás majd ősszel jön. A hitelminősítő döntések, a beinduló választási kampány és a továbbra is bizonytalan nemzetközi környezet miatt sajnos nem zárható ki, hogy az év végén a mostaninál jóval gyengébb árfolyamot látunk majd. De az ellenkezője is előfordulhat.