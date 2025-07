Egymásnak feszült az európai bal és jobboldal: ez a téma újabb ellentéteket hozott a felszínre

Idén júniusban a szokottnál is hamarabb, váratlanul ütött be a kánikula több európai országban. Franciaországban több mint ezer iskolát be kellett záratni a hőség miatt, és mivel még sokaknak nem sikerült elmenekülniük a meleg elől vidékre, több európai nagyváros lakosai is kellemetlenséggel, sőt egészségügyi veszéllyel néztek szemben. Mindez pedig arra vezethető vissza – a globális felmelegedés mellett –, hogy az USA-val ellentétben Európában még mindig nincs igazán hagyománya a légkondicionáló berendezéseknek sem a közintézményekben, sem pedig az otthonokban – írta meg a Wall Street Journal.

A légkondi kérdés hamar politikai vitát indított el több érintett országban. Marine Le Pen kampányt indított, hogy szereljenek klímaberendezéseket minden iskolába, kórházba és más egészségügyi intézményekbe. A londoni konzervatívok a légkondicionálók felszerelésére hozott szabályozás egyszerűsítését követelték, a spanyol Vox pedig a klímaberendezések meghibásodására, és a kormány nemtörődömségére hívta fel a figyelmet.

„Franciaországban – a világ több tucat országával ellentétben – a közintézmények a légkondicionáló berendezések hiánya miatt nem tudnak működni”

– hívta fel a figyelmet a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, amire rögtön érkezett is válaszul az ellenvélemény. Agnès Pannier-Runacher energiaügyi miniszter szerint Le Pen javaslatával nem oldódna meg a probléma, a légkondik ugyanis „felmelegítenék az utcákat”, amitől „még elviselhetetlenebb lenne a meleg”.

François Bayrou miniszterelnök kompromisszumos megoldást javasolt, szerinte „a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek számára elérhetővé kell tenni a klímaberendezéseket, hogy pihenni tudjanak, de nem kell mindenhová felszerelni azokat”.

Az egyik első számú ellentét a kérdésben a bal és a jobboldal között a klímaberendezések fogyasztása és környezeti hatása, azonban a kritikusok több más érvet is felhoztak a berendezésekkel szemben.

Egy francia hírportál szerint, ha több mint tizenöt fokkal hűvösebb van egy épületben, mint odakint, az „termikus sokkhatást” okozhat az embereknek, ami szédüléssel, eszméletvesztéssel, vagy akár a légzés leállásával járhat. A lap megjegyzi, hogy Amerikában, ahol országszerte szinte mindenhol fel vannak szerelve a klímaberendezések, a tizenöt fok különbség nem számít kirívónak, sem problémásnak.

Miközben az európai kontinensen évről évre egyre melegebbek a nyarak, gyakorlatilag egyfajta patthelyzet állt elő: a klímaberendezések segítenének a problémán, és csökkentenék a hőség miatti rosszullétek, vagy akár halálesetek számát, ugyanakkor hozzájárulnak az üvegházhatású gázok keletkezéséhez, ami viszont további felmelegedést eredményez – foglalja össze a Wall Street Journal a problémát.

A franciák már dolgoznak egy alternatíván. A geotermikus fűtési és hűtési rendszereket szeretnék kiterjeszteni, hogy azzal helyettesítsék a hagyományos légkondicionálást. Az ilyen rendszerek mélyen a föld alatt keringtetik a vizet, amely nyáron a földbe vezeti a hőt az épületekből, télen pedig visszajuttatja. Az eljárás sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos légkondicionálás, és nem kell a hőt a levegőbe juttatni, állítják. Az előzetes beruházás azonban jelentős, és valószínűleg megfizethetetlen a rendszer beszerelése a több mint százéves épületekbe, amikből sok van az európai nagyvárosokban – írja a lap.

Nyitókép: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP