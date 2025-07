Innentől nincs több kérdés: világossá tették, mi a különbség a Fidesz és Magyar Péter között (VIDEÓ)

„Hogyan reagál azokra a kritikára amik szerint Magyar Péter valójában olyan, mint a Fidesz meg a Nemzeti Együttműködés Rendszere, csak ő már nem ebben a csapatban játszik, de mind arroganciájában, mind stílusában ugyanazt testesíti meg mint önök?” – kérdezte Menczer Tamást egy rövid videóban Király Tamás.

„A legjobb példa arra, hogy ez nem igaz, ami most történik. Mi most is egy kulcsfontosságú kérdésben, a háború és Ukrajna uniós csatlakozásának vonatkozásában – ami évtizedekre meghatározza az életünket – a magyar érdekeket képviseljük, mint mindig.

Ez az ember meg soha nem képviselte az ország érdekét, mindig csak a sajátját meg a gazdáiét.

Ez a legnagyobb különbség” – reagált a kérdésre a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója.