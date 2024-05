Újabb lopakodó hatáskörelvonásra készülhet Brüsszel – figyelmeztet a felsőoktatási államtitkár

Szorít az idő, mi lesz az Erasmus-programmal? Navracsics Tibor legutóbb megint bizakodóan nyilatkozott, azt mondta nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz.

A megegyezés első feltétele az lenne, hogy kapjunk végre választ novemberben elküldött levelünkre. Ameddig nem érkezik reakció, nem tudunk továbblépni. De közben nem tétlenkedtünk, ezért indítottuk el a Pannonia és Hu-rizon programokat. Látszik egyébként, hogy Brüsszel időhúzásra játszik.

Az Erasmus programból kizárt magyar egyetemek pert indítottak az Európai Bíróságon az Európai Bizottság határozata ellen. A magyar kormány bármilyen módon támogatja jogilag az intézményeket?

Van lehetőség arra, hogy a magyar kormány beavatkozzon a perbe és ezt meg is tettük az egyetemek oldalán.

A felsőoktatási dolgozók azonnali, ötven százalékos béremelést követelnek, de azt állítják, hogy erre nem kaptak pozitív választ a kormánytól, a legutóbbi tárgyalási sem hozott eredményt. Mi lesz a megoldás?

Több alkalommal tárgyaltam az állami felsőoktatási intézmények rektoraival, és az ott működő szakszervezetek képviselőivel. Teljesen egyértelmű a kormány álláspontja: a bérkövetelés jogos. Az is látható, hogy a modellváltó intézményekben magasabbak a bérek, azért mert másképp működik a rendszer. Látni kell azonban azt is, hogy a háború miatt feszített a költségvetés. Ebből kifolyólag időt kérünk arra, hogy megfelelő megoldási javaslattal tudjunk előállni. Van egy vita a kormány és az szakszervezetek között a bérekről. Jelenleg a BME esetében egy egyetemi tanársegéd a pályázati lehetőségekkel együtt 450 ezer, egy egyetemi adjunktus 550 ezer forint, egy docens 800, egy egyetemi tanár 1,2 millió forintot keres.

Első körben azt kértem a kancellároktól, hogy nézzék meg, hogy ezekből a bérelemekből – amelyek egy része időleges – milyen olyan elemek vannak, amelyeket állandósítani tudnak.

A kormány ezt követően fog tárgyalni arról, hogy milyen lépcsőzetes béremelési lehetőségek jöhetnek számításba.

Mikor kerülhet erre sor?

Bízom benne, hogy a közeljövőben.

A szakszervezetekkel leülnek még tárgyalni, vagy már csak akkor, amikor megvan a kormány ajánlata?

Jeleztem a szakszervezeteknek, hogy akkor, amikor megkapom a kancellároktól az említett adatokat, hogy mely bérelemek alapbéresíthetők, akkor kerülhet sor a következő fordulóra.

Gregor Anikó, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) tagja viszont azzal érvelt, hogy ha más felsőoktatatás projektekre van több száz milliárd forint, akkor a dolgozók 50 százalékos béremelése miért nem jut 20-25 milliárd forint?

Ez egy jól hangzó érv, de szét kell választani az egyszeri beruházásra fordított összegeket és a folyamatos finanszírozású költségeket. Ha egyébként az állami egyetemekről beszélünk, nem árt tudni, hogy a tavalyi évben 52 milliárd forint volt az állami egyetemek finanszírozási költsége. Ez 2020-hoz képest 32,5 százalékos emelkedés. Ehhez jött még tavaly még jött 24 milliárd forint pályázati forrás.

A hírek szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) anyagi nehézségekkel küzd, tömeges elbocsátások várhatók. Mi igaz ebből?

Az egyetem rektora állítja ezt, a kancellár viszont mást mond.

Mindenki megnyugtatok, hogy nem lesznek elbocsátások. Ez hisztériakeltés.

A rektorválasztás ideje alatt pedig hisztériát kelteni nem vall felelős hozzáállásra. Tavalyi évben egyébként 19 milliárd forint volt a BME költségvetése, most az év végére 29 milliárd lesz.

A cálunk, hogy hazánk Európa tíz leginnovatívabb országa között legyen.

Az Európai Bizottság egy úgynevezett európai diploma bevezetését kezdeményezi a versenyképesség javítása érdekében. Mit szól ehhez az ötlethez a magyar kormány?

Az Erasmus-program vitája kapcsán is azt látjuk, hogy Brüsszel nem szakmai, hanem politikai alapon dönt. Ami tetszik nekik, azt támogatják, ami nem, azt kizárják. Alapvetően nagyon hangzatos ötlet a több együttműködés, a közös diploma, amit mindenhol elismernek. De mit is akarnak megint valójában? Lopakodó módon a felsőoktatást is kivenni nemzeti hatáskörből.

Brüsszelben fogják megmondani, hogy mi az európai diploma tartalma és ha valakinek van egy kis képzelőereje, rögtön el tudja képzelni, hogy ez mivel jár.

Majd lesznek olyan egyetemek, amelyek adhatnak európai diplomát, ők lesznek az elsőrangú egyetemek, a többiek meg majd a másodrangúak. Számos egyeztetés folytattam le a közelmúltban egyes tagországok képviselőivel, mindenki ugyanazokat a kérdéseket teszi fel: ki fog dönteni, miről és hogyan? Erre pedig Brüsszel, szokás szerint azt válaszolja, hogy ezek technikai kérdések. Jelentős kockázata van ennek a szabályozásnak, ami egyébként a mi uniós elnökségünk alatt kerül majd napirendre. Nekünk pedig az elnökség alatt az a feladatunk, hogy a Magyarországon működő modellt terjesszük, az egyetemeinket segítsük a nemzetközi együttműködésnek, bízzuk ezt rájuk, ne Brüsszelből irányítsák. Megpróbáljuk ezt a szürreális európai diploma-javaslatot egy valós versenyképességen alapuló modellre átcsatornázni.

Van egyébként még olyan oktatási téma, amire fókuszálnának az uniós elnökség alatt?

Van, mégpedig az előbb említett versenyképesség. Európa versenyképességét a magyar modellre kellene alapozni, amely megújította a szakképzést. Ez egyrészt vonzó a hátrányos helyzetben lévőknek azzal, hogy szakmát ad nekik. Másrészt a gazdaság számára fontos területeken a technikumok a felsőoktatás előszobáját jelentik. Az utolsó ott öltött év közösen tervezett az egyetemekkel. A legjobbak szinte felvételt nyernek az előzetes hallgatói jogviszonnyal. Úgy, hogy ebben harmadik partnerként ott vannak a vállalati szereplők. Egyre több a duális és kooperatív képzés, miközben ágazati tudásközpontokat hozunk létre. Tehát stratégiai partnerséget alakítunk ki a felek között. A változó gyártási, digitalizációs környezet azonban megköveteli a felnőttképzést is. Nem hiába indítottunk el két hete egy olyan felnőttképzési programot, amellyel azt vállaltuk, hogy húszezer álláskeresőt juttatunk ki a piacra. Az adott vármegye kormányhivatala felméri, hogy kinek milyen kompetenciája van, az iparkamara pedig megmondja, hogy milyen gazdasági igények vannak az adott vármegyében. A szakképző centrumok pedig a szükséges rész-szakmai képzés biztosítják az érintetteknek.

Májustól lehet pályázni a Nemumann János Program 340 milliárd forint keretösszegű támogatására. Milyen konkrét célja van a programnak?

Egy számsorral kezdeném: 96, 49, 33, 11 és 5. Az első hogy demográfia szempontjából hányadikak vagyunk a világon, a második, a GDP, majd ezt követi az innovációs teljesítmény. 11 az egymillió főre jutó Nobel-díjasaink száma, és 5, hogy hányadikok vagyunk a gyártási csúcstechnológiában. Ez azt mutatja, hogy bennünk van a potenciál. A Neumann János program célja, hogy hazánk Európa tíz leginnovatívabb országa között legyen, legyen top 100-as egyetemünk és három olyan intézmény, amely Európában van az első százban. Fókuszálnunk kell az egészségre, a digitalizációra, a zöld átállásra.

Ahhoz, hogy a magyar emberek erősebbek legyenek, tovább kell élnünk, de ehhez egészségesnek kell maradni.

Ebben a hagyományaink is erősek, a gyógyszeriparban, az orvosi egyetemi képzésben, az orvostudományi kutatásokban. A digitalizációban, informatikában a magyarok megint csak élen járnak. A zöld átállásban a zöld energiának és az agráriumnak kiemelt lehetőségeket kell biztosítani.

A megújult magyar felsőoktatásnak és szakképzésnek, az innováció-finanszírozásnak az a lényege, hogy ne önmagáért legyen, hanem a gazdasági vállalati, társadalmi érdekeket szolgáljon. Kapcsoljuk össze az egyetemeinket a vállalkozásokkal, a szakképző rendszereinket. A tudomány finanszírozása is ezen érdekek mentén valósuljon meg. A források az elért eredmények függvényében álljanak rendelkezésre.

Milyen mértékű pályázati forrásokat biztosít erre a kormány?

340 milliárd forint a Neumann János Program idei pályázati keretösszege. Ebből 147 milliárd forint az idei évi programstratégiai forrás, ami 60 milliárd forinttal több az előző évinél. A célunk idén, hogy minden projekt egyetemi-kutatói együttműködésben valósuljon meg. Ezen felül pedig ha valami megszületik, az hasznot is termeljen.

Azt nyilatkozta korábban, hogy olyan kutatásokra van szükség, amely a mindennapi életet teszik jobbá. Mit ért ez alatt, milyen példákat tudna mondani?

Hármat emelnék ki a tavalyi, díjazott pályázatok közül: az egyik arról szólt, hogyan lehet a gyógyszerkutatásokat felgyorsítani. Jelenleg ahhoz, hogy egy gyógyszerkutatási ötlet megvalósuljon, hét-nyolc év kell. Adatelemzési szoftverek segítségével támogatunk kutatásokat, amelyek ezt az időintervallumot lecsökkentik jó néhány évvel. A másik példa az antibiotikum rezisztencia növekedésének kezelése az állatoknál. Vannak baktériumölő fágok, azaz vírusok, amelyeket ha bejuttatunk a tápanyagba, az csökkenti a rezisztenciát. Harmadik, olyan digitális eszközöket fejlesztése, amely az úgynevezett deep-fake felismerését lehetővé teszik. Ötven évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy van alapkutatás és alkalmazott kutatás. De ha megnézzük, hogyan fejlődött Szingapúr vagy Japán, azt látjuk, hogy elhagyták ezt a disztinkciót. Vannak kutatási célok, és ennek kell alárendelni a kutatási lépcsőket.

A programban az egyetemeknek tudományos és innovációs parkok létrehozására is pályázhatnak. Hogyan kell elképzelni ezeket a science-parkokat?

Ezek olyanok, mint egy kutatási kávéház, de persze komplexebb infrastruktúrája lesz, mint egy kávézónak. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a legtöbb ötlet akkor születik, amikor az érintettek kötetlenül beszélgetnek, esetleg együtt ebédelnek.

Találkozzon a kutatói elme a gyakorlati elmével, beszélgessenek, és rögtön olyan kutatási ötletek merülnek fel, amelyet azonnal a gyakorlatba is át lehet ültetni.

Ezek a science parkok ennek teremtik meg a platformját. Erre van már kezdeményezés Debrecenben és Győrben. A nagy multik meg tudják teremteni saját kutatási infrastruktúrájukat, de ha mi a magyar ipart és középvállalkozásokat is szeretnék segíteni, akkor nekünk is meg kell teremtenünk a magunkét. Ha a kutatónak a kutatás mellett az üzleti érdeke is megvan, az már egy egész jó kombináció.

Hány ilyen parkot terveznek és meddig lehet erre pályázni?

Május 24-ig kell benyújtani a pályázatokat, mi több, mint tíz ilyen parkot szeretnénk.

Tervezik egy Neumann Intézet felállítását is. Ez milyen szerepet töltene be?

Friss Nobel díjas kutatónk Krausz Ferenc Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központja a vérplazma molekuláris összetételében bekövetkező változások monitorozásával diagnosztizáljanak elváltozásokat. Egy csepp vérből, infravörös hullám segítségével viszonylag korán diagnosztizálhatók bizonyos betegségek, mint például a rák. A kormány Krausz Ferenc kezdeményezésére úgy döntött, hogy a SOTE egyetemi alapítványa és az intézmény működjön együtt ezzel a kutatóközponttal. A kutatóközponton belül jön létre a Neumann Intézet, amely egészségügyi adatok elemzéséért, felhasználásáért, a kutatási célok kiteljesítéséért fog felelni.