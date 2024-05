Táncolni szeretne a balesete után lábadozó Szász Júlia

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

„Reggelig fogok táncolni” – mondta az Elle Magazinnak Szász Júlia, amikor arról kérdezték, mit fog csinálni, amikor meggyógyul. A színésznő tavaly novemberben sérült meg súlyosan kollégájával, Horváth Lajos Ottóval együtt, amikor

a Rómeó és Júlia előadása közben leestek a díszlet felső részéről.

A baleset következtében a színésznőnek két helyen eltört az egyik lába és három bordája is, később pedig légmellet kapott, valószínűleg az egyik törött bordája sértette fel a tüdejét.

A balesetről elmondta, hogy szinte sorszerű volt, mivel az elmúlt évek intenzív munkája után – annak ellenére is, hogy szereti, amit csinál – közel volt a kiégéshez.

Ideje volt, hogy kiszálljak a mókuskerékből, megálljak és újratervezzek” – fogalmazott a színésznő.

Azt is hozzátette, hogy visszatérése után nem szeretne annyit és úgy dolgozni, mint korábban. „Csak olyan munkákat szeretnék vállalni, amelyekben maximálisan tudok hinni, és visszatöltenek” – mondta.

Arról is beszélt, hogy „ebben a szakmában vannak olyan berögzült mondatok, amelyekkel egy kezdő színész már egyetemistaként találkozik: aki beteg, menjen betegnek, aki színész, menjen színésznek, fáradt színész jó színész, éhes színész jó színész stb. Persze ezeket nem kell szó szerint érteni, de ha az ember arra van kondicionálva, hogy nyomja el az alapvető szükségleteit, saját magát, mindezt a szorgalom, az alázat félreértelmezéseként, az nem jó irányba vezet.”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, sajtóhírek szerint ősztől több színész is távozik a Nemzeti Színháztól, a távozók között van Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó is, aki szintén súlyos balesetet szenvedett tavaly ősszel a teátrumban a színésznővel együtt.