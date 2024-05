Ki megy és ki marad a Nemzeti Színházban?

Udvaros Dorottya a Magyar Hangnak adott interjújában beszélt először arról, hogy több mint két évtized után többé már nem tagja a Nemzeti Színháznak, mert – ahogyan fogalmazott – „Vidnyánszky Attila nem hosszabbította meg a szerződésem a színház nehéz anyagi helyzetére hivatkozva”. A színésznő ebben a beszélgetésben azt is mondta, a kormány által a teátrumtól elvont 380 millió forintot nem sikerült pótolni a költségvetésben, ugyanakkor kérdéses „hogy ha valóban ennyire rossz az anyagi helyzet, akkor miért kell hatalmas összegekért leszerződtetni újabb külföldi rendezőket. A Nemzetiben ma már alig rendeznek magyar rendezők.”

A nemrégiben a nemzet színészének választott Udvaros Dorottya mást is kifogásolt. Elmondása szerint Vidnyánszky Attila konkrétan azért bocsátotta el, mert a fentiek miatt az intézmény rossz anyagi helyzetbe került, ő pedig „nem teljesítette a kötelező előadásszámát”. A színésznő úgy véli, ez nehéz is lenne, mert az itteni „sajátos műsorpolitika” miatt van, amikor két előadás között akár négy hónap is eltelik.

„Nem a nyári szünet miatt, hanem mert a színházban folyamatosan mennek a különféle fesztiválok, vendégjátékok, koncertek és minden egyéb, ami miatt a Nemzeti saját előadásainak nincs hely. Többször jeleztük, hogy ez nagyon rossz a színészeknek, de a panaszaink sosem hallgattattak meg” – fogalmazott.

Vidnyánszky szerint szó sincs erről

A Nemzeti Színház péntek délután közleményben reagált minderre, amelyben azt írták, hogy

„Udvaros Dorottya művésznő a Nemzeti Színház társulatának tagja, határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik, mely a mai napig nem került megszüntetésre és felmondásra”.

A színésznő erre válaszul azt írta, hogy „március 22-én, pénteken 11 órakor volt szerződtetési tárgyalásom a vezérigazgató úrral, amikor is közölte, hogy nem kívánja meghosszabbítani a munkaszerződésemet. Azokra darabokra, amik még műsoron maradnak és játszom bennük, egyedi szerződést kapok majd május közepén.”