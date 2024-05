Szándékosan lassíthatja a főváros a zebraépítést az Astoriánál

Olyan dologra készül Jared Leto Budapesten, amelyre még nem volt példa

Öt év után visszatért saját generációjának egyik legsikeresebb rockzenekara: a Thirty Seconds to Mars nagyszabású koncertturnéját a frontember Jared Leto a New York-i Empire State Buildingre felmászva jelentette be. Az együttes május 16-án az eddigi leggrandiózusabb műsorával érkezik a budapesti MVM Dome-ba.