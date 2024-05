Pénzhamisítási botránya is volt Magyar Péter baloldali segítőjének, aki a nyugati médiában panaszkodott Magyarországra

De vissza a pénzhamisítási ügyre. „Tavaly az elsőrendű vádlott vásárolt egy számítógépet és egy színes nyomtatóként is használható szkennert. A szkenner próbálgatása közben bankjegyekről is másolatot készített. Ezek közül az ezer forintosról gyártottat találta a legjobbnak, s úgy döntött, hogy azokból többet is nyomtat, majd a hamis pénzt forgalomba hozva valódi pénzhez jut. Legalább 40 hamisítványt készített, majd a szolnoki és szegedi piacokon vásárolt a hamis bankókkal” – olvasható a 2005-ös cikkben.

A Békés Megyei Hírlap cikkében az áll továbbá: „Szabó egyszer felvetette Strausznak, hogy a bankjegyutánzatokat ő is forgalomba tudná hozni. Abban állapodtak meg, hogy az elsőrendű vádlott darabonként 200 forintért legyártja a hamis ezreseket. A megbeszélés során végig jelen volt Czinanó is. Az elsőrendű vádlott elkészített 160 darab hamis ezrest, s azokat két társának eljuttatta. A másodrendű vádlott ismét felkereste lakásán az elsőrendű vádlottat, és a harmadrendű vádlott kérésére 2 millió forint névértékben rendelt meg hamis ezreseket. Ekkor lépett közbe a rendőrség, és bukott le a sarkadi pénzhamisító trió.”

Felmentették vagy sem?

Kb negyed évszázada buli volt hogy középiskolások pénzeket másolgattak. Én is kipróbáltam, 6 darabot lemásoltam és ez lett belőle”

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Strausz nemrég a Facebookon egy szerkesztőségünkhöz eljuttatott képernyőfotó szerint.

Azt viszont nem részletezte, hogyan találkozott ezzel a – minimum meggondolatlan – középiskolai hóborttal, akkoriban ugyanis már 25 körül lehetett

(az ítéletről beszámoló cikk 26 évesnek írja, az írásból pedig kiderül, hogy az eset a cikk megjelenését megelőző évben történt).

Strausz a posztjában továbbá azt állította, első fokon felmentették, másodfokon elítélték, aztán perújítással felmentették, ám utóbbi nyomát nem találtuk.

Éppen ezért telefonon megkerestük Strausz Róbertet, hogy megismerjük állítólagos felmentésének pontos körülményeit.

Azt nekünk már nem mondta ki, hogy felmentették volna, pedig erre konkrétan rákérdeztünk, viszont azt kijelentette: soha életében nem követett el bűncselekményt.

Ehhez képest érdekes, hogy egy 1999 december 5-én megjelent helyi lapban maga ismerte el, hogy betört egy helyi könyvtárba és művelődési házba.