A német közmédiának panaszkodik Magyar Péter gyulai segítője

A ZDF friss anyagában Magyar Péter gyulai intézője, Strausz Róbert (eredeti nevén Kliegl Róbert) kesztyűbábokkal játszadozva közli a ZDF-fel: a jó és rossz küzdelmének régi története „Orbán Viktorra és új politikai ellenfele, Magyar Péterre emlékezteti”. Strausz elmondja: mióta a „reményhordozó” Magyar Péter oldalára állt, ismét egy közösség részének érzi magát. Interjújában kifejti:

a Gyulán Magyar Pétert meghallgatni összegyűltek „változásban reménykednek, és szilárdan hisznek a demokrácia helyreállításában Magyarországon”.

(Maga Magyar Péter egyébként még első, elhíresült partizános interjújában azt mondta, Magyarországon demokrácia van.)

Strausz kifejti: reméli, hogy „az itteni emberek megértik, hogy már nem kell félniük”, ha „máshogy gondolkodnak, mint a kormány”. Az árulással kapcsolatosan elmondja: „Mindannyian hiszünk valamiben. Nem bűn elhagyni egy pártot, amely önmaga ellen fordul, és elkezd más értékeket követni. A nagyobb bűn ott maradni és semmit sem tenni.” Magyar gyulai intézője ugyanakkor teli van reménnyel, hiszen

a jóról és rosszról szóló régi játékban is a végén mindig a jó győz”.

Aki megtekinti a ZDF riportját, az Strausz Róbert panaszkodásán kívül megtekinthet minőségi narrációkat is arról, hogy „Magyar Péter kihasználja a momentumot, hívására április elején Budapesten százezrek jöttek”. Nagyívű Magyarország-megfejtéseket is kínál a német közszolgálat: „Magyarország már régóta forrong. Kevés az orvos, rogyadozik az oktatási rendszer, miközben a Fidesz-kormány ellenfelei szerint telitömi a zsebeit.” Elhangzik, hogy Magyar Péter ajánlata „a korrupció nélküli Fidesz”, de találkozhatnak a német nézők egy jelenleg bolti eladóként dolgozó extanárral is, aki szerint „a tanároknak most több pénzért többet kell dolgozniuk, elvesztették közalkalmazotti státuszukat, technikailag felügyelhetőkké váltak, a tüntetés mégis összeomlott”.