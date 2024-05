Lecsapott a NAV – Karácsony kampányfinanszírozási botrányának főbb szereplőinél razziázott a hatóság

Mint ismert, Budai Gyulai fideszes országgyűlési képviselő költségvetési csalás, pénzmosás, hűtlen kezelés, valamint hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságánál.

Korábban a Magyar Nemzet tényfeltáró cikkében arról írt, hogy a főpolgármester kampányába egy észt cégtől érkezett külföldi pénz a Mravik Zsolt által tulajdonolt Bakony Rental Kft.-hez, majd onnan a Városházán dolgozó közvetítő segítségével a 99 Mozgalom botrányából jól ismert Perjés Gáborhoz, a főpolgármester bizalmasához, a kampányt bonyolító Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület irányítójához került. Perjés pedig több alkalommal, megközelítőleg 75 millió forintot fizetett be a Mibu bankszámlájára.

Azóta az is kiderült, hogy az észt cég a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői, Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak.