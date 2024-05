Budai Gyula: Karácsony hazudik amikor azt állítja, nem finanszírozták külföldről (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy költségvetési csalás, pénzmosás, hűtlen kezelés, valamint hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyui Főigazgatóságánál Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Budai úgy fogalmazott, hogy

egy rejtélyes külföldi cégtől tanácsadói szerződés keretében a Bakony Rental Kft. 112 millió forintot kapott.

A képviselő ismertette azt is, hogy a kft. egyszemélyes tulajdonosa az a Mravik Zsolt, aki Tordai Csabának az élettársa.

Annak a Tordai Csabának, aki a mai napig Karácsony Gergely jogi tanácsadója”

– fűzte hozzá.

Budai Gyula a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy

Karácsony Gergely egyértelműen hazudik, amikor azt állítja, nem érkezett a kampányába külföldről pénz.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal pedig közzétette a jelentését, ami az X-en megjelent felvételek vágatlan verzióit vizsgálta, amelyeken a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd választási szövetség tiltott külföldi finanszírozásában érintett szereplők beszélnek a magyarországi választások és magyar politika befolyásolásáról.

A jelentés kitér arra is, hogy a hálózat a 2019. évi önkormányzati választások során is működött, és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányában is feltűnik és egyik fő donoraként megnevezik Soros Györgyöt. A lap szerint a céljuk az orosz–ukrán háború eszkalációja.

A hivatal a jelentésben szereplő információk nyomán arra figyelmezteti a magyar állami szerveket, hogy a bemutatott struktúrák és folyamatok továbbra is súlyosan veszélyeztetik a választási folyamatok tisztaságát és Magyarország szuverenitását.

A Magyar Nemzet videóját itt tudja megtekinteni:

***