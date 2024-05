Sajtóértesülés: Bajnaiék lehetnek a hazánk szuverenitását is veszélyeztető hálózat magyar kulcsemberei

Nyitókép: MTI/Beliczay László

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy a Magyar Nemzet értesülése szerint 2019-ben a Mindenki Budapestért Egyesülten (Mibu) keresztül, külföldről finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát.

A Magyar Nemzet legújabb cikkében a Szuverenitási Hivatal szerdán közzétett jelentésére hivatkozva azt írja, hogy már a 2019-es önkormányzati választásoknál is jelen volt az a nemzetközi hálózat, amelyik a 2022-es választási kampányban is előkerült. Ismert, a Nemzeti Információs Központ (NIK) tájékoztatásának köszönhetően már kiderült, hogy külföldről próbálták befolyásolni az előző országgyűlési választásokat úgy, hogy sokmilliárd forintnyi guruló dollárt juttattak a baloldal pártjainak a Bajnai Gordon volt államtitkára és Karácsony Gergely egykori főtanácsadója, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül.

A lap szerint a történet szálai Karácsony Gergely régi bizalmi emberéhez, Mravik Zsolthoz vezetnek vissza.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az ő tulajdonában álló, korábban csekély árbevétellel rendelkező Bakony Rental Kft. (amelynek jogi képviselője Tordai Csaba, Karácsony másik bizalmasa) 2019-ben egy egyszeri, 112,5 millió forintos külföldi tanácsadói szerződést kötött, amelyet Mravik cége a 2019-es pénzügyi beszámolója szerint egy EU-tagállami vevő részére nyújtott.

Ez a titokzatos megrendelő pedig nem más, mint a Budai Gyula által említett Seven Chieftains and Partners OÜ.

Ezek után a nyilvános adatok szerint Mravik még a 2019. októberi önkormányzati választások előtt osztalékelőleg címén kivett a cégből 89,4 millió forintot, amiből – a lap információi szerint – 75 milliót készpénzben átadott egy tanácsadóként jelenleg is a Városházán dolgozó munkatárs közreműködésével a 99 Mozgalom félmilliárdos botrányából jól ismert Perjés Gábornak, aki akkor a Karácsony Gergely kampányát bonyolító Mindenki Budapestért Egyesület vezetője volt.

Perjés ezt követően a 75 millió forintból több részletben, alkalmanként tízmillió forintot meg nem haladó összegeket befizetett a Mibu egyesület bankszámlájára.

Valószínű, hogy azért kellett figyelnie az egyes befizetések nagyságára, mert a pénzmosás elleni törvény értelmében tízmillió forintos összeghatár felett már nyilatkoznia kellett volna a pénz eredetéről.

A Magyar Nemzet szerint ezek alapján kijelenthető, hogy a 2022-e választások előtti külföldi befolyásolási- és kampányfinanszírozási botrányban felbukkanó, abból milliárdokat megszerző, Bajnai fémjelezte datadatos kör pénzelte egy észt cég bevonásával Karácsonyék 2019-es főpolgármesteri kampányát.

A Magyar Nemzet teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

