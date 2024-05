Lázár János: A blokkosodás legalább olyan veszélyes Magyarországra nézve, mint a háború

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég interjút adott a Portfoliónak.

A miniszter a lapnak kijelentette, hogy „a kínai elnök látogatása nem a magyar függetlenség feladásáról szól, hanem pont a magyar szuverenitás erősítését jelenti”.

Majd aláhúzta:

a kínai-magyar kapcsolatok erősítése nem politikai rögtönzés alapján történik, tudatos stratégia szerint halad előre”.

De az interjú során szóba került a Budapest-Belgrád vasútvonal, a V0 vasútvonal kínai megvalósítása, általánosságban a kínai tőke szerepe, az autóúthálózat fejlesztése, valamint az orosz-ukrán háború következményei. Illetve a várható szimbolikus jelentőségű beruházások a szűk költségvetési keretek közepette.

A miniszter azt is elárulta, hogy

2025 nyarára kész lesz a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes vasúti pályája.

Arra a kérdésre, hogyan van hatással Magyarországra, azon belül a magyar gazdaságra a szomszédban több mint két éve zajló háború, Lázár azt válaszolta, hogy „a háború mindent megváltoztatott.

Nyugat-Európa most a bambaság évtizedeiből ébredezik.

A világjárvány előtti évtizedek ugyanis elandalították Európát, most viszont sorozatban jönnek az ébresztő pofonok: a már említett Covid után az energiaválság és a háború, ami mára sajnos a teljes közösség biztonsági architektúráját veszélyezteti.

Egyes nyugati nagyhatalmak fegyvereket akartak exportálni, de végül a konfliktust importálják

– ha csak az utolsó pillanatban józan észre nem térítjük őket”.

„A háború Magyarországra sokszorosan hatással van. Amellett, hogy az ukránokkal való együttérzés nem is lehet vita tárgya, a kialakulóban lévő új, globális rendben mernünk és képesnek is kell lennünk megfogalmazni a nemzeti érdekeinket. Aztán persze ki is állni értük” – jelentette ki a tárcavezető.